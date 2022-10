Grève interprofessionnelle : environ 2.000 manifestants à Tours, des perturbations devant plusieurs lycées

Environ 2.000 personnes se sont rassemblées mardi 18 octobre dans les rues de Tours, à l'occasion de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour le pouvoir d'achat et contre les réquisitions dans les raffineries . Dans le cortège figuraient des enseignants, des cheminots, des salariés de l'entreprise Hutchinson à Joué-lès-Tours ou encore des lycéens.

ⓘ Publicité

Certains lycées ont d'ailleurs connu des perturbations ce mardi matin. D'après le rectorat, des poubelles et du mobilier urbain ont été déposés à Tours devant les portes des lycées Balzac, Albert-Bayet, Paul-Louis Courier, Victor-Laloux mais aussi à Chinon, devant le lycée Rabelais, et à Amboise, devant le lycée Léonard de Vinci. Les revendications sont multiples : Parcours Sup, dates d'examens et soutien à la journée de mobilisation.

La réforme des lycées professionnels suscite des craintes

Les enseignants des lycées professionnels étaient mobilisés quant à eux sur la réforme envisagée de leur filière. Les syndicats craignent que cette réforme ne fasse augmenter le nombre de semaines de stage de 50% au détriment des disciplines fondamentales. Fin août, Emmanuel Macron avait appelé à une "transformation profonde" de la voie professionnelle, avec la volonté de "ré-arrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail".