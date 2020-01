Grève le 7 janvier : les prévisions de trafic de la SNCF en Champagne-Ardenne

Reims, France

Si la circulation des trains reste perturbée en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites, on peut noter une amélioration du trafic ferroviaire pour la journée du mardi 7 janvier notamment pour les grandes lignes avec 3 trains sur 4 en circulation pour le service TGV. En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit par exemple pour le trafic TGV 5 allers/retours entre Reims et Paris, 4 allers/retours entre Paris et Champagne-Ardenne TVG, 2 allers/retours entre Sedan et Paris. 1 Ouigo en circulation entre Paris et Champagne-Ardenne TGV.

6 TER sur 10 en moyenne

Le trafic TER reste fortement touché sur le périmètre Champagne-Ardenne. On note 6 allers/retours entre Charleville et Givet. 12 allers entre Reims et Charleville, 11 allers dans le sens Charleville. La SNCF a mis en place un service routier et 28 cars ont été commandés en matinée et en soirée pour assurer quelques dessertes régionales.

Renseignement aussi auprès de la SNCF.