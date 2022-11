Grève : les perturbations prévues dans l'Indre et le Cher ce 10 novembre

La CGT invite de nouveau à faire grève et manifester jeudi 10 novembre 2022, pour les salaires et les retraites

Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 10 novembre, à l'appel de la CGT. Le syndicat invite les Français à faire grève et manifester pour l'augmentation des salaires et des pensions, et le départ à la retraite à 60 ans. Il espère mobiliser au moins autant que lors de la grève du 18 octobre dernier.

Dans ce contexte, des perturbations sont à prévoir notamment dans les transports en commun berrichons : France Bleu Berry fait le point.

Dans les trains

Selon les prévisions de la SNCF, plusieurs lignes seront perturbées :

Sur l'axe Orléans - Vierzon - Bourges : la circulation sera davantage perturbée le matin, avec quatre trains supprimés entre 6 heures et midi en direction de Bourges notamment

: la circulation sera davantage perturbée le matin, avec quatre trains supprimés entre 6 heures et midi en direction de Bourges notamment Sur l'axe Argenton-sur-Creuse-Vierzon-Orléans , à noter la suppression de deux trains aux heures de pointe, entre 17h30 et 19h30

, à noter la suppression de deux trains aux heures de pointe, entre 17h30 et 19h30 Sur l'axe Tours-Vierzon-Bourges , une dizaine de trains supprimés dans les deux sens, notamment dans la matinée

, une dizaine de trains supprimés dans les deux sens, notamment dans la matinée Sur l'axe Vierzon/Bourges-Montluçon, pas de suppression mais des déplacements sont à prévoir dans les deux sens

Dans les bus