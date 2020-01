Grève : les prévisions de trafic RATP-SNCF pour ce vendredi 24 janvier

Une nouvelle grève est annoncée par les syndicats de la RATP et de la SNCF, ce vendredi, jour où le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministre.

Île-de-France, France

Files d'attente et quais bondés, trains au compte goutte, stations fermées... A la SNCF et la RATP, les syndicats appellent à une journée noire dans les transports en commun, vendredi 24 janvier, alors que le projet de loi sur la réforme des retraites doit être présenté en Conseil des ministres.

Les prévisions de trafic RATP

Le trafic du métro est "très perturbé" mais aucune ligne n'est "totalement fermée" selon la direction

Trafic normal : lignes 1, 7bis 14 et Orlyval

Trafic perturbé : ligne 10 avec 3 trains sur 4

Trafic très perturbé : ligne 2 avec 1 train sur 2 en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 3 en heures creuses

ligne 3 avec 1 train sur 5 en heures de pointe uniquement, entre Pont de Levallois et Opéra

ligne 3bis avec 1 train sur 2 de 6h30 à 19h30

ligne 4 avec 1 train sur 2 en heures de pointe, 1 train sur 3 en heures creuse, ligne exploitée de 6h30 à 19h30

ligne 5 avec 1 train sur 3 de 5h30 à 11h et de 14h à 21h

ligne 6 avec 1 train sur 4 de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20h.

ligne 7 avec 1 train sur 2 toute la journée

ligne 8 avec 1 train 3 en heures de pointe, 1 train sur 4 en heures creuses

ligne 9 avec 2 trains sur 3 toute la journée

ligne 11 avec 2 trains sur 3 toute la journée

ligne 12 avec 1 train sur 2 de 6h30 à 10h30 et de 15h30 à 21h30

ligne 13 avec 1 train sur 4 de Saint-Denis Université à Duroc, de 5h30 à 20h (pas de train sur la branche Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles)

Le trafic du RER A est "légèrement perturbé" avec les interconnexions assurées : 4 trains sur 5 en heures de pointe, 3 trains sur 5 en heures creuses

Le trafic du RER B est "perturbé" entre Saint-Rémy-les-Chevreuse/Robinson et Denfert-Rochereau, en moyenne 2 trains sur 3 en heures de pointe et 1 train sur 2 en heures creuses. Entre Denfert-Rochereau et Aéroport Charles de Gaulle/Mitry, 1 train sur 2 toute la journée

Le trafic du tramway sera quasi normal, "très perturbé" sur la ligne T3b.

Trafic normal : T2, T3, T3a, T5, T6, T7, et T8

Trafic quasi normal : T1

Trafic très perturbé : T3b avec 3 tramways sur 4 de 5h30 à 11h, 2 tramways sur 3 de 15h30 à 21h00, 4 tramways sur 5 de 21h à fin de service. Trafic interrompu entre 11h et 15h30

Le trafic des bus est "légèrement perturbé" avec 3 bus sur 4 en circulation sur le réseau.

Trafic quasi normal pour l'Orlybus avec 3 bus sur 4 en moyenne et le Roissybus.

Les stations fermées

Certaines stations sont fermées à partir de midi en raison de la manifestation contre la réforme des retraites :

- Champs-Elysées-Clemenceau (lignes 1 et 13)

- Franklin D. Roosevelt (ligne 1)

- George V (ligne 1)

- Charles de Gaulle-Etoile (RER A et lignes 1, 2 et 6)

- Argentine (ligne 1)

Les rames ne marquent pas l'arrêt et les correspondances ne sont pas assurées. La réouverture de ces lieux se fait sur ordre de la Préfecture de Police de Paris.

Les prévisions de trafic SNCF

Réseau RER

RER C : 2 trains sur 3.

RER D : 1 train sur 2. L'interconnexion est maintenue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E : 4 trains sur 5.

Réseau Transilien

Ligne H : 1 train sur 2

Ligne J : 2 trains sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 en heures creuses

Ligne K : 1 train sur 2. Desserte complétée par des bus entre Crépy et Mitry.

Ligne L : 2 trains sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 en heures creuses

Ligne N : 2 trains sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 en heures creuses

Ligne P : 2 trains sur 3

Ligne R : 1 train sur 7

Ligne U : trafic normal