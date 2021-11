Grève : les salariés de Décathlon, nouvelle fois mobilisés à Limoges

Devant l'enseigne sportive de la zone Nord limougeaude, sept salariés distribuent des tracts aux clients. " Utile ou futile ? " interroge le badge accroché à leur chasuble. Vendredi 12 novembre 2021, la CFDT, appelait une nouvelle fois les employés de Décathlon à faire grève. Ces mobilisations, rares jusqu'ici, semblent avoir été déclenchées par la crise sanitaire.

Un sentiment d'injustice

Tous déplorent un manque de reconnaissance criant. " Nous on ne nous a pas proposé de télétravail pendant les confinements. On a toujours répondu présent, on a travaillé jusqu'au bout de nos forces, et pourtant, je n'ai pas vu mon salaire augmenter d'un brin. Je trouve ça profondément injuste", dénonce Murielle Denis. Fidèle au post depuis 30 ans, cette employée à l'atelier de personnalisation, perçoit un salaire de 1400 euros.

Sébastien Lagarde, vendeur à Limoges depuis quatre ans, partage ce sentiment d'injustice " On se sent lésés. Il y a eu des réductions d'effectifs, on nous a mis en multi compétences, et on a l'impression de travailler à la place des responsables."

Qu'on ait 20 ans d'ancienneté ou qu'on soit arrivé hier, on gagne le Smic.

"Qu'on ait 30 ans d'ancienneté ou qu'on soit arrivé hier, on gagne le Smic, ou à peine plus", souffle Didier Parvaix, employé chez Décathlon depuis 29 ans. Si le salaire minimum a été revalorisé le 1er octobre à hauteur de 2% pour pallier l'inflation, l'enseigne a refusé de répercuter cette hausse à l'ensemble de son personnel. " Face à l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité, et sans compter l'approche des fêtes de fin d'année, les employés subissent une nette baisse de leur pouvoir d'achat ", soulève Maria Ramos Vidal, secrétaire générale CFDT dans le Limousin.

Et la Prime Macron ?

À cette amertume, s'ajoute la frustration de ne pas avoir perçu la Prime Macron. Ce, dispositif, créée en 2019 après le mouvement des gilets jaunes, doit être accessible aux personnes touchant moins de trois fois le Smic. Il représente une prime de mille euros nets - exonérés d'impôt et de cotisations sociales. Bien qu'elle ait été reconduite cette année, les salariés de Décathlon affirment ne l'avoir jamais touchée .

Des négociations sont en cours entre les syndicats et la direction. En cas de réponse insatisfaisante, les salariés présents vendredi à Limoges n'hésiteront pas à débrayer de nouveau.