Grève: les transports fortement perturbés dans le Poitou.

Poitiers, France

Ce jeudi le mouvement de grève touchera également le secteur des transports.

A Niort, le trafic de l'ensemble du réseau tanlib devrait être assuré normalement. Cependant, la TAN appelle ses usagers à anticiper tout déplacement, car un risque de perturbation reste malgré tout à prévoir. Pour toutes informations, vous pouvez contacter l'agence tanlib place de la Brèche au 05.49.09.09.00 de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le site tanlib.com est également à votre disposition.

A Poitiers, les lignes 1E, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 et N11 ne seront pas assurées. Les lignes scolaires (lignes S) devraient circuler normalement tout comme les lignes 1, 2A, 2B et 3. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site vitalis-poitiers.fr, onglet "info trafic". Autres lignes circulation normale: lignes de nuit, lignes 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, lignes O, citadine et navette TER + bus, services flex'e-bus. A Châtellerault, des perturbations sont à prévoir sur le réseau TAC.

Pour se rendre en région parisienne

Sur le rail, côté TGV seulement trois allers-retours disponibles sur la ligne Bordeaux-Paris. (Aucun TER ne circule 300 autocars de substitution sont prévus pour toute la Région.) Sinon, il faudra prendre son mal en patience. Un trajet de... 8h12. Départ de Poitiers en bus à 8h10, arrivée à Nantes à 11h35. Il faudra ensuite patienter 2h27 avant de prendre un TGV en direction de Paris-Montparnasse. Arrivée prévue à 16h22. (tarif: à partir de 96,20€) Les bus sont également pris d'assaut. Le Ouibus de 11h direction Paris possède peu de places, alors que celui de 14h30 est complet. Il reste peu de places dans le Flixbus direction la capitale qui partira de Poitiers à 8h40. Le co-voiturage est également une solution à envisager.

L'aéroport de Poitiers-Biard est également impacté par la grève des aiguilleurs du ciel. Aucun avion de Ryanair ne va assurer les vols au départ et à l'arrivée de Poitiers, notamment en provenance et à destination Londres.