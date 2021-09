Grève lundi au lycée bayonnais Louis de Foix : les syndicats parlent d'un "management brutal"

Mouvement de grève lundi matin au lycée Louis de Foix à Bayonne. Une cinquantaine de professeurs (sur 110 environ) se sont arrêtés de travailler pour critiquer la direction de l'établissement. Depuis deux ans le lycée dispose d'une nouvelle proviseure qui bouscule la communauté enseignante. Les grévistes estiment subir "un management brutal". Ils souffrent, disent-ils, d'un manque de concertation et de difficultés de communication.

Un témoin, professeur et syndicaliste, raconte : "c'est un exemple vécu lors des instances au conseil d'administration, lorsque nous et élus, représentants de l'ensemble des professeurs, avons une requête ou une demande d'explication. Madame la proviseure a, dans les premiers temps de son arrivée, des soupirs d'exaspération. Et puis, au fil des temps, les conversations et les échanges sont devenus brutaux, agressifs et, pour tout dire, insupportables"

Situation inquiétante selon le CHSCT

Au point d'avoir rencontré le rectorat en mars dernier et alerté le comité d'hygiène et sécurité du travail. Ce dernier parle d'une "situation inquiétante". La souffrance est telle que peu de professeurs acceptent d'être interrogés sauf sous le sceau de l'anonymat. "Le management de cette nouvelle direction est brutal et agressif. On a beaucoup de mal à travailler sereinement dans des conditions pareilles" glisse cet ancien élu syndical qui a démissionné du conseil d'administration du lycée.

Nous demandons que la cheffe d'établissement soit remplacée

Une solution envisagée par le Rectorat (accompagnement de la proviseure par un cadre) n'a pas été suivie d'effet malgré son annonce aux syndicats d'enseignants. Les professeurs affirment que "l'institution (le Rectorat) n'a pas tenu ses promesses faites à Pau" par le DASEN adjoint. Face à cette situation deux syndicats, la CGT Educ'Action et le SNES-FSU, estiment que le climat au lycée Louis de Foix n'a jamais été aussi détérioré. Et de poursuivre: "pour un bon déroulement de l'année scolaire nous demandons que la cheffe d'établissement soit remplacée" Contactée par nos soins, la direction de Louis de Foix renvoie le dossier auprès de l'inspection d'académie (DSDEN 64).