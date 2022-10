Grève du 18 octobre : de nombreux secteurs concernés en Béarn et Bigorre

De nombreux secteurs en Béarn et Bigorre sont concernés par l'appel à mobilisation de ce 18 octobre

La mobilisation interprofessionnelle de ce mardi 18 octobre prend presque des airs de grève générale, tant elle touche tous les secteurs d'activité. Alors que les grévistes dans les raffineries poursuivent leur bras de fer avec leur direction et le gouvernement, en Béarn et en Bigorre, les syndicats promettent que des salariés de tous les secteurs rejoindront la danse, avec partout les mêmes revendications : hausse des salaires, et amélioration des conditions de travail.

ⓘ Publicité

A Pau, le rassemblement est prévu à 10h30 devant la préfecture. A Tarbes, c'est l'après-midi, à 14h, devant la Bourse du Travail, pour ensuite défiler jusqu'à la préfecture.

Transports

Là où la mobilisation va se faire le plus sentir, c'est dans les transports, en particulier les trains. Les cheminots du sud-ouest ont rejoint le mouvement mais se mobilisent aussi pour dire leur inquiétude sur l'ouverture à la concurrence des TER en Nouvelle-Aquitaine .

La conséquence, c'est que les lignes entre le Béarn et la Bigorre sont perturbées pour cette journée du 18 octobre. Seulement un train sur deux en circulation sur la ligne Tarbes-Pau-Bayonne, huit trains supprimés entre Bordeaux, Pau et Tarbes, des perturbations aussi sur la ligne Pau-Bedous... et tout ça sans compter bien sûr les travaux, surtout ceux qui coupent une partie de la ligne TER jusqu'à Toulouse.

Pour ce qui est des transports d'agglomérations, à Pau il faut s'attendre comme ces derniers jours à très peu de bus en circulation, puisque les salariés d'Idélis poursuivent leur grève dure. Dans les Hautes-Pyrénées, en revanche, pas de grève chez Keolis indiquent les syndicats. Il n'y aura donc pas de perturbations sur les bus entre Tarbes et Lourdes.

Energie et aéronautique

La grève devrait aussi être très suivie chez les électriciens et gaziers promettent les syndicats. Toutes les entreprises du Béarn et de la Bigorre sont concernées selon la CGT Energie, avec une forte mobilisation notamment du côté d'Enedis : plusieurs agences sont en grève pour leur condition de travail et leurs salaires. Mais contrairement aux raffineries, ces actions ne se voient pas, car elles ne perturbent pas directement les particuliers.

Les salariés de Safran Helicopter Engines, à Bordes devraient également débrayer à l'appel de la CGT et de FO, entre trois heures et toute la journée. Les syndicats attendent environ 200 grévistes.

Education

Dans l'enseignement, ce sont les lycées professionnels qui seront les plus susceptibles de répondre à l'appel à la grève. Ils avaient prévu une mobilisation de plus longue date, contre la réforme de la voie professionnelle, qui a été englobée dans la mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle. Des rassemblements indépendants sont prévus : à Tarbes, rendez-vous est donné à 11h30 devant l'inspection académique. A Pau, rassemblement à 9h devant le lycée Honoré Baradat.

Pour ce qui est des autres lycées, des collèges, des écoles, là il faut s'attendre à moins de perturbations tant en Béarn qu'en Bigorre, même si certains personnels enseignants, ou exerçant dans le milieu de la petite enfance, du périscolaire ou de la restauration seront en grève. A Pau, une seule école, Pablo Neruda, aura 25% d'enseignants grévistes. En revanche, en plus des perturbations pour les accueils du soir et du matin, 17 écoles se retrouveront sans restauration : Henri IV, Anatole France, Louis Michel, Prévert, La Sendère, Voltaire, Henri Wallon, Claude Debussy, Jules Verne, Jean Jacques Rousseau, Jean Moulin, Jean Mace.