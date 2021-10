Grève nationale le 5 octobre, à quoi faut-il s'attendre en Alsace ?

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, et FSU notamment appellent à faire grève et à manifester ce mardi 5 octobre en France pour défendre les salaires et envoyer un "signal fort" à six mois de la présidentielle. On fait le point sur les perturbations en Alsace.