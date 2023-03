Grève: pas de perturbations dans les transports en commun dans les Alpes-Maritimes

Ce mercredi aura lieu la 8ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 8 journées qui ont, à chaque fois, occasionné des perturbations dans le trafic des bus des métropoles, villes et agglomérations. Et bien pour la première fois, ce ne sera pas le cas. A Nice et dans la métropole niçoise les bus et tramway circuleront normalement. A Cannes, Antibes, dans la CASA, à Menton, à Grasse et dans le pays grassois, les bus ne seront pas impactés par cette nouvelle journée de grève. Seul le trafic SNCF en général connaitra des blocages. Difficile de ne pas voir dans cette information, un début d'essoufflement du mouvement. Les chauffeurs de bus azuréens ont en effet toujours été à la pointe du mouvement. Ce sera moins le cas ce mercredi.

