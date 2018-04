Nantes, France

Les animateurs de Nantes action périscolaire n'en peuvent plus et ils entament une grève perlée dans les accueils périscolaires nantais dès demain : le lundi et le vendredi midi ainsi que le jeudi et mardi soir. Une soixantaine d'écoles sont impactées.

Nantes Action Périscolaire accueille les enfants de toutes les écoles de Nantes, le matin avant l'école, le midi et le soir. L'objectif : proposer un programme culturel et pédagogique aux enfants durant ces temps de pause.

De meilleurs conditions de travail

Les animateurs disent ne pas avoir assez de temps pour préparer leurs projets et réclament deux heures supplémentaires par semaine. "Nous ne sommes pas une garderie, nous voulons proposer de vraies activités pédagogiques", explique une animatrice syndiquée.

Ils estiment ne pas être assez reconnus. Pour eux, cette reconnaissance passe par plus d'heures de formation, c'est leur seconde requête. La direction a augmenté l'enveloppe mais ce n'est pas suffisant selon les syndicats.