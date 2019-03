Grève : sept rassemblements prévus en Drôme Ardèche pour la défense du service public et le pouvoir d'achat

Nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats. Sept manifestations sont prévues en Drôme et en Ardèche, pour défendre les services publics et le pouvoir d'achat.

Ils appellent à se rassembler pour défendre le pouvoir d'achat et les services publics. La CGT, mais aussi FO, FSU et Solidaires organisent plusieurs rassemblements en Drôme et en Ardèche. Les manifestants étaient 230 à Privas et une centaine au Teil ce mardi matin, selon la police et les gendarmes.

La plupart des autres manifestations ont lieu cet après-midi, à 14 heures à Aubenas, Tournon, Montélimar et Valence. Enfin, un autre rassemblement est organisé à Annonay à 14h30.

Conséquence de cette journée de grève, il n'y a pas classe dans plusieurs écoles à Montélimar, Romans ou encore Privas. Il peut aussi y avoir des perturbations dans les transports, comme sur le réseau Citéa à Valence. La dernière mobilisation syndicale date de 5 février. Le plus gros cortège, à Valence, avait réuni 1 200 personnes selon la police, 5 000 selon la CGT.