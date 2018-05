Bourgogne Franche-Comté, France

Le trafic ferroviaire sera encore perturbé, ce mercredi, en Franche-Comté, pour le début du 11e épisode de grève contre la reforme de la SNCF. En moyenne, deux TER sur cinq et deux TGV sur trois circuleront, selon les prévisions de la direction publiées ce mardi.

Les prévisions trafic du mercredi 23 mai

TER : 2 trains sur 5 (train 36 % + car 8 %)

TGV : 2 trains sur 3

Intercités : 2 trains sur 5

Pour ce nouvel épisode de grève, la compagnie ferroviaire déploie également 160 autocars (50 de plus que pour les précédents épisodes) et elle invite les voyageurs à vérifier sur l'Application SNCF si leur train circule ou non.

Les prévisions des TER en Franche-Comté, ligne par ligne