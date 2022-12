Grève SNCF : à Poitiers, face aux annulations les usagers tentent de raccrocher les wagons

Au guichet, dès ce mercredi de nombreux voyageurs viennent se renseigner, échanger leur billet ou se faire rembourser. C'est le cas de Jean, noël en famille, cette année, ce sera sans lui. "Je devais partir le 23 pour Colmar. Je reste donc à Poitiers. Je ne suis pas fataliste. Je suis retraité. Quand vous êtes retraité, qu'une seule chose qui compte, c'est la santé. Et quand on a la santé, tout va" raconte le retraité, las de devoir défaire sa valise qui était déjà prête.

ⓘ Publicité

Aurélie, elle, fêtera bien Noël avec ses proches et c'est un sacré soulagement pour cette maman. "Le train est confirmé, il va bien partir donc je pars confiante. Sinon j'étais prête à avancer mon départ au 23 ou bien le différer au plus tard" raconte-t-elle, poussette à la main.

Certains se rabattent sur le covoiturage. Samedi, par exemple, beaucoup de trajets Paris Poitiers affichent déjà complet. D'autres optent pour la location de voiture. Un des loueurs aux abords de la gare nous confirme que la demande augmente depuis hier dans son agence. Mais dans l'agence d'Aurélie, la grève produit l'effet inverse. "Alors, pour l'instant, je vous avoue que nous, on a quelques petites annulations" raconte la jeune femme derrière le comptoir. Certains voyageurs avaient en effet prévu de louer une voiture pour leur séjour dans le Poitou. "Ça nous inquiète un peu, oui et non, parce qu'on est quand même en basse saison. Noël et Nouvel An, c'est un peu calme, mais là c'est vrai qu'avec la grève, ça ne va pas aider".

Un autre préavis de grève est déposé pour le week-end suivant, celui cette fois du Nouvel An.

loading