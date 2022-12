Grève SNCF : la galère des remboursements à Marseille

Alors que la direction de la SNCF a annoncé un remboursement doublé du prix du billet pour tous les voyageurs qui verraient leur train annulé pour la période des fêtes de Noël à cause de la grève, certains usagers peinent à se faire rembourser en gare Saint-Charles à Marseille.

Ce mercredi, les halls de la gare sont remplis de voyageurs qui se précipitent au guichet pour se faire rembourser, comme Fanny, qui est arrivée parmi les premiers. Mais mauvaise surprise, le remboursement n'est pas à la hauteur des promesses : "Seulement 100% du prix du billet" annonce la voyageuse, qui en plus a eu beaucoup de difficultés à obtenir le remboursement car "on ne peut pas le faire sur internet, et par téléphone, personne ne répond. Donc il faut venir en boutique". Fanny ne pourra pas prendre son train et elle est en colère : "Ils ont bien choisi leur moment pour les fêtes !"

"C'est un Noël raté : mon père a 85 ans, et ne pourra être avec nous" déplore Linda

La file d'attente s'allonge sur plusieurs dizaines de mètres, avec le même sentiment de colère pour Linda, dépitée de la situation : "Mon père habite Saint-Malo et devait venir à Marseille. C'est un Noël raté, il a 85 ans. Je trouve cela lamentable".

D'autres ne perdent pas espoir comme Fadi, ce Libanais qui doit passer Noël à Strasbourg avec sa femme et ses enfants. Son train retour est annulé ce dimanche 25 décembre : "Je ne sais pas comment faire pour rentrer, on a tout réservé là-bas comme l'hôtel et le restaurant...". Et pour lui, le remboursement à 200% n'est pas suffisant car il ne rentre pas dans ses frais engagés en Alsace.

Ce père de famille se dit prêt à se rabattre sur l'avion pour arriver à destination. Il ne sera pas le seul, le comparateur de vols Liligo constate que les recherches de billets d’avion en France sont multipliées par quatre ces jours-ci, avec Marseille en première position des villes les plus recherchées.