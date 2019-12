Grève SNCF : la gare Matabiau à Toulouse vide de ses voyageurs pour le début des vacances

Toulouse, France

Les trains sont rares, les voyageurs aussi. En ce premier weekend des vacances de Noël, la gare Matabiau à Toulouse est restée désespérément vide. Il faut dire qu'avec la grève à la SNCF contre la réforme des retraites 1 TGV sur 2 étaient assurés ce samedi, 1 TER sur 10 et aucun Intercités.

Les voyageurs dont le train n'était pas assuré ne sont pas venus en gare. Mais certains se sont retrouvés bloqués à Toulouse. C'est le cas d'Ali. Il est parti vendredi soir de Saint-Mexant en Corrèze pour rejoindre Avignon. "J'ai dormi sur Toulouse et je devais repartir ce matin mais mon train est annulé. Je me retrouve coincé à Toulouse. J'ai regardé les covoiturages. Il y en avait deux. Un a déjà annulé, j'attends la réponse de l'autre", explique-t-il.

Des voyageurs bloqués à Toulouse

Il n'est pas le seul dans cette situation. Cader est parti de Tarbes vendredi pour Montpellier. "On est arrivé à Toulouse vers 18h et il n'y avait pas de train pour moi. Ils ont fermé la gare vers 1h. Et je me suis retrouvé à passer la nuit dehors. On était une vingtaine dans cette situation."

Certains ont préféré assurer le trajet et passer par une alternative au train. Nadège a pris le bus de nuit depuis Paris. "Une première, au moins j'étais sûr qu'il circulerait. Mais je préfère le train de nuit."

Covoiturage, bus, location de voiture...

D'autres solutions sont aussi adoptées comme le covoiturage ou la location de voiture. Plusieurs taxis bordelais proposent même des trajets gratuits Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Paris pour les enfants ne pouvant rejoindre leur famille.