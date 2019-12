Grève SNCF : les loueurs de voitures submergés de demandes en nord Franche-Comté

Belfort, France

La grève dans les transports bénéficie à d’autres modes de déplacement. Les agences de location de voitures croulent sous les demandes depuis une semaine. Les réservations sont en nette augmentation mais toutes les demandes ne peuvent être satisfaites.

Quand les parcs automobiles se vident

A Belfort, l'effet grève est flagrant dans les agences de location de voitures. " On est obligé d'arrêter les réservations car on n'a plus de voiture. On a beaucoup d'appels surtout pour les gens qui travaillent ici sur la région et qui veulent repartir chez eux surtout du côté de Paris. Sans train, les voitures, on ne les récupère pas. Si ça continue, ça va être de plus en plus difficile de louer. Le parc diminue", explique Nicolas Bourquard, chargé de clientèle chez Europcar ZAC de la Justice à Belfort.

En gare TGV de Meroux-Moval, pas de train, pas de location

Pour les agences stationnées dans les gares, c'est carrément la soupe à la grimace. Les réservations sont en chute libre depuis une semaine comme en gare TGV de Meroux-Moval. Fini l'aller retour Paris-Belfort dans la journée, la clientèle d'affaire ne se déplace plus et les loueurs tournent au ralenti. " On n'a quasiment eu aucune réservation. On fait habituellement 20 départs dans la journée. Lundi et mardi dernier, on en a fait trois ou quatre car il y avait un train le matin et un train le soir. La clientèle d'affaires qui venait en déplacement ici n'est pas venu de peur de ne pas pouvoir retourner sur Paris le soir même", indique Nathalie Verrier, responsable de l'agence Hertz qui craint pour le chiffre d'affaires du mois de décembre.

En ville, certaines agences bloquent les réservations en privilégiant les clients des entreprises partenaires. Elles ne peuvent donc plus répondre aux autres demandes, les parcs automobiles ne sont pas extensibles.