Le deuxième épisode de la grève perlée des cheminots de la SNCF commence en Dordogne dimanche 08 avril au matin et jusqu'au lundi 09 avril soir. Dans les gares périgourdines, des perturbations importantes sont attendues.

Dordogne, France

Les cheminots de la SNCF poursuivent leur mobilisation contre la réforme de leur entreprise annoncée par le gouvernement. Dimanche 08 avril et lundi 09 avril, ils entament leur troisième et quatrième jours de grève. A partir de mardi 10 avril, le trafic devrait revenir progressivement à la normale.

Selon la SNCF, un TGV sur cinq, un TER et un Transilien sur trois dimanche. Le trafic sera très perturbé en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne. Il n'y aura aucun train sur les rails de Dordogne.

Ligne Limoges - Périgueux dimanche 08 avril et lundi 09 avril :

Dimanche 08 avril, deux bus circuleront dans le sens Limoges-Périgueux. Le premier partira à 12h14 de Limoges Ciel et l'autre en soirée à 23h12 de Limoges Bénédictin.

Dans le sens Périgueux-Limoges : deux bus également pour toute la journée de dimanche. Le premier à 8h51 et le deuxième à 22h02.

Pour la journée de lundi 09 avril : dans le sens Limoges-Périgueux, cinq bus partiront de Limoges Bénédictin à 6h07, 12h34, 18h09, 20h21 et 23h12. Notez qu'un bus partira lui de La Coquille en direction de Périgueux à 6h02.

Dans le sens Périgueux-Limoges, il y aura six bus également. Ils partiront de la gare à 6h30, 8h40, 12h52, 17h04, 18h03, 19h48. Un train partira de Lafarge à 6h34 et un autre de Thiviers à 6h02.

Ligne Bordeaux - Périgueux dimanche 08 avril et lundi 09 avril :

Pour la journée de dimanche 08 avril : dans le sens Bordeaux-Périgueux, il y aura quatre bus à 11h, 17h, 18h30 et 20h35. Dans le sens Périgueux-Bordeaux, cinq bus à 12h05, 14h05, 17h05, 18h30 et 20h30.

Pour la journée de lundi 09 avril : dans le sens Bordeaux-Périgueux, dix bus partiront entre 5h et 20h35. Un bus partira de Saint-Astier à 6h56 et un autre de Mussidan à 6h37. Dans le sens inverse, neuf bus partiront de Périgueux, le premier partira à 05h05 et le dernier est affiché à 20h30.

Ligne Périgueux - Brive dimanche 08 avril et lundi 09 avril :

Pour la journée de dimanche 08 avril : Dans le sens Périgueux-Brive trois bus partiront à 14h10, 18h10 et 20h05. Dans le sens Brive-Périgueux, il y aura deux bus qui partiront à 12h05 et 18h10.

Pour la journée de lundi 09 avril : Dans le sens Périgueux-Brive, il y aura quatre bus à 6h15, 14h10, 18h10, 20h05. Dans le sens Brive-Périgueux, il y aura aussi quatre bus à 5h55, 8h05, 12h05 et 18h10.

Ligne Agen – Périgueux :

Pour la journée de dimanche 08 avril : Dans le sens Agen-Périgueux, deux trains partiront d'Agen à 9h et 17h30. Un troisième partira du Buisson. Dans le sens Périgueux-Agen, il y aura deux trains qui partiront à 14h15 et 19h15.

Pour la journée de lundi 09 avril : Dans le sens Périgueux-Agen, il y aura cinq bus. Deux partiront de Monsempron Libos à 6h20 et 7h20. Trois autre partiront directement de Périgueux à 14h15, 17h45, 18h40. Dans le sens inverse, un train partira du Buisson en direction d'Agen à 6h16. Trois autres trains partiront d'Agen à 9h, 17h30 et 18h40.

Ligne Bordeaux - Sarlat :

Pour la journée de dimanche 08 avril : Neuf bus circuleront dans le sens Bordeaux-Sarlat. Le premier partira à 9h11 de Bordeaux et le dernier à 22h11. Notez que plusieurs bus partiront directement de Bergerac en direction de Sarlat à 11h45, 17h45, 20h et 20h50.

Dans le sens Sarlat-Bordeaux, il y aura huit bus. Le premier partira de Sarlat à 8h25 et le dernier à 19h20. Quatre bus partiront de Bergerac en direction de Bordeaux à 10h16, 16h30, 18h55 et 21h10.

Pour la journée de lundi 09 avril : Quinze bus circuleront entre Bordeaux et Sarlat. Le premier partira à 5h10 et le dernier à 22h11. Plusieurs trains partiront directement de Libourne et de Bergerac.

Dans le sens Sarlat-Bordeaux, il y aura treize bus. Le premier partira de Sarlat à 4h25 et le dernier à 17h05. Au départ de Bergerac, le premier train partira à 5h15 et le dernier sera à 18h55.

Le trafic devrait revenir à la normale lundi mais des perturbations plus mineures sont tout de même attendues. Pour plus d'informations sur la circulation des trains TER vous pouvez contacter le numéro mis en place par la SNCF : 0 800 872 872 ou vous rendre sur le site de la sncf.