Grève temporaire des salariés du CNES en colère contre "la privatisation de la politique spatiale"

Les salariés du CNES à Toulouse ont débrayé ce jeudi après-midi. Inquiets de l'avenir du CNES avec le nouveau Contrat d'objectifs et de performance de l'Etat, les salariés redoutent que le CNES soit mis à l'écart à l'avenir pour les futurs projets spatiaux, au profit de l'industrie et aux startups.

Plus de 600 salariés ont débrayé jeudi après-midi au CNES, le Centre nationale d'études spatiales, à Toulouse contre le nouveau COP et pour une revalorisation des salaires.

C'est un mouvement d'ampleur inédit. Les salariés du CNES n'ont pas pour habitude de se mobiliser. Ce jeudi après-midi, ils étaient plus de 600 à débrayer à Toulouse pour dénoncer le futur promis au Centre nationale d'études spatiales, soit près de la moitié des 1700 salariés. Une grève temporaire pour demander à ce que l'institution publique technique demeure garante de la politique spatiale du pays et pour une augmentation des salaires.

Contre le nouveau COP, le contrat d'objectifs et de performances pensé par l'Etat

Les salariés grévistes, soutenus par l'intersyndicale, rejettent le COP, le Contrat d'objectif et de performances avec l'Etat. C'est en gros ce que demande l'Etat en tant que mission du CNES. "Si on simplifie, le CNES deviendrait juste un chéquier pour les startups et l'industrie" lance Stéphane, salarié à Toulouse depuis 15 ans. Cet ingénieur en contrôle-satellite n'avait jamais vu une telle mobilisation, "on risque de perdre l'intérêt de notre travail".

Selon les syndicats, ce nouveau COP prévoit de réduire le rôle et la marge de manœuvre du CNES, en sollicitant davantage les industriels et les startups, pour toute sorte de projets. Jusqu'à présent, le rôle du CNES a toujours été de garantir au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l'Europe, et la bon utilisation de l'argent public, "mais on est train de perdre cela au profit des startups et des industries" déplore Eric Peschot, du syndicat CGT.

Le CNES de Toulouse compte environ 1700 saalriés © Radio France - Adel Beloumri

Le CNES est un organisme public, donc par conséquent, "sa mission est de garantir la qualité de la dépense public, pour que chaque euro dépensé soit efficace et permette d'avoir les meilleures innovations possibles" détaille Eric Peschot. Avec ce nouveau COP, les syndicats estiment que la direction demandera de laisser les industriels spécifier leurs projets et que le CNES les financera avec des subventions, sans pouvoir contrôler l'intérêt de l'activité.

"On a toujours largement participé et financé les expériences scientifiques en France, en Europe ou dans le monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens pour les prochaines années. On est à la traîne, tandis qu'aux Etats-Unis, en Inde ou en Chine, on investit publiquement sur le spatial" regrette Eric Peschot.

Des projets arrêtés, d'autres non aboutis

Selon les syndicats, plusieurs projets ont été arrêtés, faute de financement. Cela fait craindre le secteur de la recherche scientifique et du spatial. Karine André, délégué syndical de la CFE-CGC donne un détail concret : "Ariane 6, un projet du CNES, lancé à Kourou (Guyane), mais toujours en phase de développement, car il n'y a plus de fusées Soyouz disponibles depuis la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'accès à l'Espace de toute l'Europe est sacrifié et on vit ses derniers instants. On ne donne pas les moyens au CNES de mener le projet Ariane 6 à son terme. Avec ce COP, on fait travailler les autres et pas le CNES. Ce sont les industriels qui ont la main mise sur la maitrise d'œuvre et on a trois ans de retard".

Damien Desroches, délégué CGT à Toulouse et ingénieur en observation de la Terre a peur que le CNES ne serve que de carnet de chèques. "On nous demande de distribuer l'argent, avec un droit de regard limité, aux startups et on nous dit de les arroser et qu'ils feront les choses bien mieux que nous".

