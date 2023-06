Grève Tisséo : les syndicats assignés en justice, la direction réclame 45.000 euros

Depuis deux mois, la grève chez Tisséo perturbe fortement le trafic du métro, du tram et des bus. Ce vendredi 16 juin, la majorité des bus et le tram T1 ne circulent pas (les lignes de métro ne circuleront plus à 19h15) à cause du "blocage des quatre dépôts", peut-on lire sur le site du réseau de transports en commun toulousain.

Information contredite par Benjamin Borderes, du syndicat FNCR : "Il n'y a pas de bus aujourd'hui mais en aucun cas il n'y a de blocage, ce sont simplement les salariés qui sont massivement en grève devant les dépôts." France bleu Occitanie l'apprend ce vendredi matin, les syndicats ont été assignés en justice par la direction.

45.000 euros par syndicat

Tisséo demande 45.000 euros à chaque syndicat (SUD, CGT, FNCR, CFDT) pour les quatre jours de grève et de blocage fin mai : les 30 et 31 et début juin : les 1er et 2. Alors que "d'autres portails sont à la disposition de la direction pour faire sortir les non grévistes", commente Benjamin Borderes.

Ni la direction ni Tisséo ne souhaite s'exprimer sur le sujet.