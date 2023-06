Grève à Tisséo : nouvelle journée de mobilisation mercredi 21 juin

La réponse ne s'est pas faite attendre. L'intersyndicale de Tisséo annonce une nouvelle journée de grève ce mercredi 21 juin, jour de la fête de la musique. Un peu plus tôt ce vendredi, la direction a assigné en justice les syndicats, pour les quatre premiers blocages (30, 31 mai et 1er et 2 juin). Elle réclame 45.000 euros à chacune des organisations (FNCR, SUD, CGT, CFDT).

Trafic fortement perturbé

Le trafic devrait donc être fortement perturbé. Rejoindre le centre-ville pour la soirée de la fête de la musique à Toulouse devrait s'avérer compliqué. Les prévisions de Tisséo seront publiées la veille à 17h.

Ce samedi 17 juin, le trafic des lignes A et B de métro sera également perturbé. Elles circuleront uniquement entre 8h et 0h30.