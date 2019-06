Grève, travaux : pas de piscine à Metz en ce jour de canicule

Metz, France

Avec la canicule, la piscine semble être à peu près le seul environnement acceptable en ce moment. Mais à Metz, les piscines municipales sont... fermées aujourd'hui ! La piscine du Luxembourg est en travaux jusqu'au mois de septembre, les piscines Lothaire et Belletanche n'ont pas pu ouvrir ce jeudi en raison d'une grève du service public.

Piscines gratuites à Nancy

De nombreux Messins en quête de fraîcheur ont donc trouvé porte close, non sans râler un bon coup, comme Maria, qui vient en plus d'apprendre "que les piscines sont gratuites à Nancy ! Nous, on est des habitués de Metz, on vient souvent, on veut juste se rafraîchir, bronze ou faire des longueurs, et tout est fermé !"

Quand on défend le service public, on défend aussi les usagers" - Hugues Miller, de la CGT

C'est sûr, c'est rageant, mais pour Hugues Miller, de la CGT Territoriale, il faut rappeler que les agents ne se battent pas seulement pour eux-mêmes mais aussi pour le bien être et la sécurité de ceux dont ils s’occupent : "Les agents défendent leurs conditions de travail, leurs salaires, leurs statuts, mais aussi le service public ! Et quand on défend le service public, on défend aussi les usagers."

Tarifs réduits ce week-end

La seule solution dans l'environnement immédiat, c'est la piscine de Montigny-lès-Metz. Mais rassurez-vous : les piscines Lothaire et Belletanche seront ouvertes dès vendredi, et ce week-end, la mairie a décidé d'un tarif à un euro pour tous.