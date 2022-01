Grève du 27 janvier : entre 600 et 1000 manifestants à Strasbourg

Environ 600 personnes ont manifesté ce jeudi à Strasbourg selon la préfecture du Bas-Rhin, plus d'un millier selon la CGT. Cheminots, enseignants, étudiants, fonctionnaires et retraités se sont rassemblés pour réclamer des hausses de salaires et dénoncer la réforme de l'assurance chômage.

Il y avait du monde sur la place Kléber à Strasbourg. D'après la préfecture, 600 manifestants ont répondu présent à l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats contre les petits salaires et la baisse du pouvoir d'achat. La CGT estime qu'il y avait plus d'un millier de manifestants.

Entre le coût de la vie qui augmente et les salaires qui diminuent, ils sont nombreux ce jeudi 27 janvier à réclamer des revalorisations de salaires. La réforme de l'assurance chômage et le manque de moyens dans les écoles sont aussi largement critiqués.

Tout augmente sauf les salaires

Jean-Marc travaillait à la brasserie Kronenbourg avant de prendre sa retraite. Il est ici pour dénoncer la hausse des prix et la baisse de sa pension de retraite. "On se rend compte que tout augmente sauf les salaires" déclare-t-il. "Les grandes sociétés n'ont jamais gagné autant d'argent depuis le Covid, et à côté de cela, ce sont toujours les mêmes qui trinquent."

Gabriel est étudiant en cinéma et militant lutte ouvrière à Strasbourg. Il participe à la manifestation pour dénoncer la précarité étudiante. "Il est admis dans la société qu'un grand nombre d'étudiants sont précaires, ce n'est pas normal. Beaucoup doivent cumuler études et petit boulots. Je pense que chacun devrait pouvoir étudier dans de bonnes conditions."

D'après la préfecture du Bas-Rhin, 600 personnes ont participé au cortège. © Radio France - Léonie Cornet

Benjamin est jardinier pour la ville de Strasbourg. Accompagné de l'un de ses collègue de travail, il souhaite obtenir une revalorisation de salaire. "Tout augmente aujourd'hui, et c'est de plus en plus compliqué. Je pense que l'on peut trouver les milliards pour financer le système social français aujourd'hui."

Louise travaille à la SNCF et elle est aussi déléguée syndicale à la CGT. Avec un groupe de collègues cheminots, elle est venue pour dénoncer les écarts de salaires exorbitants. "A la SNCF, c'est la septième année consécutive de gel des salaires. Il y a des riches de plus en plus riches, et on est là parce que la situation est injuste."

Des enseignants mobilisés pour le troisième jeudi consécutif

Géraldine Delay est secrétaire départementale du syndicat FSU du Bas-Rhin. Egalement professeur des écoles, elle dénonce les baisses de salaires des fonctionnaires et l'augmentation du coup de la vie. "Depuis 10 ans, les fonctionnaires ont perdu l'équivalent de deux mois de salaire. Parallèlement, l'électricité augmente de façon dramatique. C'est important pour nous, la FSU, de se mobiliser pour demander une revalorisation salariale."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Edwige enseigne au lycée Rostand à Strasbourg et dénonce surtout ses conditions de travail. En début de carrière, elle s'occupait de quatre classes, aujourd'hui elle en a huit. "On s'étonne après de la baisse de niveau des élèves et de leur baisse de motivation", déplore-t-elle. "Cela fait dix ans que je travaille pour l'Education nationale, et mon salaire n'a pas augmenté, mais je souhaiterais surtout avoir plus de temps avec mes élèves."

La CGT, FO, la FSU et des collectifs étudiants ont participé à ce cortège strasbourgeois. A Mulhouse, un autre cortège était organisé ce jeudi place de la Bourse.