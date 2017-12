Clermont-Ferrand, France

Ils sont une bonne soixantaine à camper devant les locaux de Véolia Propreté à Clermont-Ferrand. Conducteurs de camions et équipiers de collecte principalement, ils réclament un geste de leur direction pour améliorer leurs conditions de travail. Depuis des années, leur charge de travail va en augmentant, pourtant leurs salaires restent figés. Les différentes rencontres avec la direction n'ont rien donné. Le ressentiment contre les dirigeants est palpable chez les grévistes.

Ce sont des gens qui sont formatés, à mon avis ce qu'on leur dit, ils s'en foutent " - Ameur Djilalih, employé Véolia Propreté

Seuls 9 des 48 circuits de collecte programmés ont été assurés ce mardi dans l'agglomération clermontoise. A l'approche des fêtes, la situation pourrait devenir problématique. Les quinze communes* couvertes par le contrat liant Véolia Propreté à Clermont Auvergne Métropole risquent de voir les déchets s'amonceler sur les trottoirs.

#info#rappel La collecte des ordures ménagères pourra être perturbée à partir d'aujourd'hui sur #clermontmetropole. Nous vous conseillons de sortir vos bacs de façon habituelle, et les rentrer ensuite en cas de non collecte.https://t.co/mdLNOGRTN4 — clermontmetropole (@ClrmntMetropole) December 12, 2017

Les employés ne désespèrent pas

Les employés croient qu'une issue heureuse à ce conflit est encore possible. Eric Ledoux, délégué syndical Sud Solidaires : "Nous on a toujours voulu la pérennité de l'entreprise. On espère que tout pourra se régler assez vite." Les grévistes réclament une hausse de 4 points du coefficient de paie pour les chauffeurs, et 3 points pour les équipiers de collecte. Autres revendications : une meilleure sécurisation du matériel et une amélioration du respect de la part de la hiérarchie.

Grève reconduite demain

Suite à une nouvelle réunion mardi en fin d'après-midi, les grévistes ont décidé à l'unanimité de reconduire leur mouvement de grève. La direction propose une prime éphémère sur huit mois, alors que les employés réclament une hausse de leur point d'indice. Les négociations devraient reprendre ce mercredi.

A qui la faute?

En attendant, la direction rejette la faute sur le contrat conclu avec Clermont Auvergne Métropole. Selon les syndicats, Véolia Propreté ne répondrait à l'appel d'offres "que pour sauvegarder les emplois déjà existants". Un contrat qui ne lui permettrait pas une activité pérenne et donc d'augmenter les salaires de ses employés. Contactées, la direction de Véolia et Clermont Auvergne Métropole n'ont pas souhaité pas réagir.

* Aubière, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Châteauguay, Clermont-Ferrand, Durtol, Gerzat, Nohanent, Opme, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat et Royat.