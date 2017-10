Grèves et manifestations : le signe de "la colère de toute la fonction publique" pour Lionel Picollet (CFDT)

Toute la fonction publique est appelée à la grève dans toute la France ce mardi 10 octobre, le secrétaire isérois de la CFDT Lionel Picollet témoigne de la colère des fonctionnaires et de leurs angoisses pour l'avenir.

Collectivités, services de l'État, cantines, écoles, déchetteries... Ce mardi 10 octobre 2017, c'est tout le département isérois qui est touché par les grèves et manifestations de la fonction publique. Face à certaines mesures du gouvernement d'Édouard Philippe (gel du point d'indice, jour de carence en plus, suppressions de postes...), l'intégralité des syndicats de fonctionnaires s'est unie : une première depuis plus de 10 ans.

"C'est très grave." Lionel Picollet, secrétaire de la CFDT en Isère.

Ce regroupement inédit est un signe frappant pour Lionel Picollet, secrétaire départemental de la CFDT. "Les agents publics sont de plus en plus maltraités, et vont l'être encore", dénonce-t-il au micro de France Bleu Isère ce mardi 10 octobre. "Et ça va empirer, au vu de ce qui est annoncé pour 2018."

"Nous ne sommes pas considérés avec les égards des salariés du privé."

Lionel Picollet demande donc à l'exécutif de "prendre en considération ce dossier de manière plus approfondie. Il est inconcevable que les salaires soient encore gelés, que des agents partent en retraite sans être remplacés", s'indigne-t-il. Et l'argument des restrictions budgétaires ne passe pas : "L' Etat décide où il veut investir. Ne pas le faire dans le capital humain et l'agence publique, c'est une grave erreur."

Mobilisations à General Electric

Sur le mouvement de blocage entamé la semaine précédente par environ 200 salariés sur le site grenoblois de General Electric (et reconduit au moins jusqu'au 11 octobre), Lionel Picollet se dit très attentif. "Quand il y a des bénéfices, on veut licencier plus facilement, avec plus de flexibilité ! On va être très vigilants à ce qui va se passer. Ce n'est pas en licenciant qu'on trouvera une solution à tous les maux de notre société."