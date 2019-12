Grignols : terre d'élevage du chapon depuis le Moyen-Age

Grignols, France

Le fameux coq castré et engraissé pendant plusieurs mois est une tradition de Grignols et de quelques villages du coin. L'association locale des producteurs compte à peine une dizaine d'éleveurs et ils étaient tous réunis ce dimanche pour vendre leurs volailles sur la place du village.

Etienne Labardin, le doyen des producteurs, est en pleine discussion avec une cliente. La semaine prochaine Claire va fêter Noël en Bretagne. Sa mission, préparer le plat de résistance : "Je cherche une volaille pour dix personnes. Il faut un chapon d'environ 4 kilos. Une matinée au four et ça reste très tendre. C'est fantastique".

Le dernier mois on les nourrit avec du pain trempé dans du lait

- Etienne Labardin, éleveur

A Grignols on élève des chapons depuis le Moyen-Age. Une longue tradition culinaire explique le doyen : "les métayers en produisaient tous les ans pour le propriétaire des terres. Mais eux ne devaient pas en manger beaucoup".

Pour cette noble volaille comptez environ 13 euros le kilo, entre 50 et 60 euros le chapon.