Grigny (91) : le maire Philippe Rio élu meilleur maire du monde

Philippe Rio, maire de Grigny, a reçu le prix du meilleur maire au monde, décerné par la la City Mayors Foundation, à Londres. L'association a étudié les actions et politiques des élus dans le détail et observé leur gestion de la crise du Covid.

A sa grande surprise, Philippe Rio, maire PCF de Grigny (Essonne), a reçu le prix du maire mondial 2021. Prix remporté à égalité avec le maire de Rotterdam et décerné par la la City Mayors Foundation, basée à Londres. Une distinction semestrielle décernée depuis 2004.

« Les deux villes sont très différentes : l'une abrite le plus grand port d'Europe, l'autre est une ville ouvrière, faisant partie de la banlieue sud de Paris, mais tous deux défendent des valeurs communes » a déclaré Tann vom Hove, porte-parole de la fondation, avant de poursuivre : "Le maire de Rotterdam est un fervent défenseur des principes de liberté, de tolérance et de solidarité inscrits dans la constitution néerlandaise". De son côté, Philippe Rio, "se bat pour la dignité humaine, le respect d'autrui, la tolérance, la paix et la liberté".

La City Mayors Foundation évoque également leur gestion de la pandémie, depuis un an et demi : « _Pendant l'épidémie de Covid, les deux maires ont fait preuve d'un leadership exceptionnel_, se rendant compte dès le début de la menace que le virus peut faire peser sur les sections les plus vulnérables de la société civile. Ils comprennent également que pour résister à de futures catastrophes naturelles ou causées par l'homme, les villes doivent devenir plus résilientes, structurellement, socialement, économiquement et écologiquement. »

Le maire de Grigny dirige la ville la plus pauvres de France selon le rapport de l’Observatoire des inégalités publié l’an dernier © Maxppp - Olivier Corsan

Philippe Rio, _"_à la tête d'une des villes les plus pauvres de France, a développé une vision positive mais pragmatique dans son combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale" explique Tann vom Hove qui salue ses convictions : "le maire de Grigny estime que l'éducation est l'un des moyens les plus sûrs de sortir de la pauvreté, et c'est ce qui a attiré notre attention ».

Philippe Rio, qui a grandi à Grigny, souhaite que la commune soit le laboratoire national de lutte contre la pauvreté. Il poursuit inlassablement son combat qu'il partage sur son compte twitter :

Prix décernés par la fondation

Le prix mondial du jury, à la maire de Raqqa (Syrie) pour ses efforts pour reconstruire Raqqa après l'occupation par l'État islamique (Isis).

Le World Mayor Capital Award a été décerné au maire d'Ankara (Turquie), pour ses efforts et sa vision de construire une métropole qui égalera les grandes capitales d'Europe et d'Asie.

Le World Mayor Public Service Award, à François Decoster, Maire de Saint-Omer (France), pour avoir agi pour sa communauté au niveau local, régional et international.

Le World Mayor International Award, au maire de Mannheim (Allemagne), pour ses efforts pour s'engager et coopérer avec les villes du monde entier.

Le World Mayor Sustainability Award, au maire de Braga (Portugal), pour ses efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) au niveau local et régional dans l'UE.

Le World Mayor Future Award, à Matús Vallo, maire de Bratislava (Slovaquie), pour ses objectifs de transformer la capitale slovaque en une ville verte et compatissante.

Le World Mayor Community Award, ay maire de San Bellino (Italie), pour avoir servi sa petite communauté avec dévouement et imagination.