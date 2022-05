Grippe aviaire : 16 millions de volailles abattues en France, l'épizootie "décélère"

Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le pic de l'épizootie de grippe aviaire en France a été passé fin mars, indique ce lundi le ministère de l'Agriculture. Mais ce sont 16 millions de volailles qui ont dû être abattues depuis novembre pour endiguer l'épizootie, un nombre record suite à une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire.

"Le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars et l'épizootie décélère", a détaillé le ministère de l'Agriculture.

Depuis le premier cas recensé dans le nord de la France fin novembre, 1.364 élevages ont été contaminé par le virus, dont 857 foyers recensés en Vendée et dans les départements limitrophes, où les autorités vident les élevages via des abattages massifs d'animaux malades mais aussi sains, de façon préventive. D'ordinaire, les crises liées à la grippe aviaire restent globalement circonscrites au Sud-Ouest, en particulier aux élevages de canards destinés à la production de foie gras. L'an dernier, près de 500 foyers avaient été recensés dans des élevages et 3,5 millions d'animaux, essentiellement des canards, abattus.

L'influenza aviaire possède un caractère saisonnier. Transportée par des oiseaux migrateurs venant d'Asie, elle commence généralement à se développer en octobre en Europe et se poursuit jusqu'au mois d'avril. Mais pour la première fois, les oiseaux sauvages ont contaminé cette année des élevages lors de la remontée de leur migration des pays du Sud, ce qui a entraîné une deuxième vague, en train de prendre fin. "C'est surtout les gallus -une variété de poule- qui sont touchés", indique le ministère concernant cette vague.