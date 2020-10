Grippe aviaire : 37 communes de Dordogne passent en risque modéré

C'est un classement qui rappelle de bien mauvais souvenirs en Dordogne. 37 communes du département viennent d'être placées en "risque modéré" vis à vis de l'influenza aviaire hautement pathogène, le virus H5N8.

Depuis plusieurs semaines, des foyers ont été déclarés en Russie, puis au Kazakhstan et en Israël. Et surtout le 20 octobre, deux cygnes ont été atteints aux Pays-Bas, à 200 km de la frontière française.

Vu les risques de diffusion par la faune sauvage dans les couloirs de migration, le risque a donc été remonté à modéré dans 37 communes du Périgord.

Les volailles doivent donc désormais y être protégées par un filet et les parcours extérieurs réduits même dans les basse-cours. Interdiction aussi de l'organisation de rassemblements de volailles. Ainsi que l'interdiction du transport et du lâcher de gibiers à plumes.

Dans tout le département, les élevages doivent avoir une surveillance vétérinaire renforcée. Les véhicules de transport des palmipèdes doivent être bâchés et le dépistage virologique doit se faire avant les mouvements de lots.

La liste des communes concernées en Périgord : Badefols, Baneuil, Bergerac, Calès, Cause de Clérans, Cours de Pile, Couze et Saint Front, Creysse, Gardonne, Ginestet, La Force, Lalinde, Lamonzie Saint Martin, Lamothe Montravel, Lanquais, Lunas, Mauzac, Mouleydier, Pezuls, Pontours, Port Sainte Foy, Pressignac Vicq, Prigonrieux, Saint Agne, Saint Antoine de Breuilh, Saint Capraise Lalinde, Saint Foy de Longas, Saint Georges Blancaneix, Saint Germain et Mons, Saint Laurent des Vignes, Saint Pierre d'Eyraud, Saint Sauveur, Saint Seurin de Prats, Trémolat, Varennes, Vélines, Verdon.