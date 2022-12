Grippe aviaire : 5.000 volailles abattues en Vaucluse

Dans son communiqué publié en milieu d'après-midi ce jeudi , la préfecture de Vaucluse évoque un foyer "hautement pathogène" d’influenza aviaire détecté dans un élevage de poules pondeuses de Monteux. Pour éviter le risque de diffusion du virus à d'autres élevages, les 5.000 volailles présentes ont été abattues. Le site est désormais en cours de désinfection. Quant à l'éleveur, il sera indemnisé.

Des mesures protections imposées

Pour tenter d'éviter la contamination, la préfecture de Vaucluse définit une zone dite "de protection" de trois kilomètres autour du foyer. Les communes d'Althen-des-Paluds, Bédarrides, Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Sorgues sont concernées. Les mouvements et le transport de volailles y sont interdits, tout comme les rassemblements d’oiseaux ou la chasse au gibier d’eau et à plume.

Les communes d'Aubignan, Avignon, Carpentras, Orange, Pernes-les-Fontaines, ou encore notamment Le Pontet font en revanche partie de la zone dite "de surveillance". Une zone de dix kilomètres autour de Monteux qui impose un certain nombre de mesures de protections.

Si c'est bel et bien le premier foyer de cette importance détecté dans le département, en revanche, il y a quelques semaines, des animaux sauvages avaient été retrouvé contaminés à Saint-Saturnin-lès-Avignon et à Sorgues.