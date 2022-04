Grippe aviaire : désormais 37 foyers détectés en Dordogne

Il y a désormais 37 foyers avérés en Dordogne selon Yannick Frances, vice président de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne. Il sort ce mardi soir d'une nouvelle réunion à la préfecture de la Dordogne avec les services vétérinaires et les professionnels de la filière touchée depuis le 4 avril dernier par une grave crise de grippe aviaire.

7 foyers avérés de plus et 4 suspicions

Depuis le samedi 16 avril, il y a à cette heure "sept foyers avérés supplémentaires et quatre suspicions [...] soit deux foyers découverts chaque jour toujours dans les mêmes zones" affirme Yannick Frances. Parmi ces nouveaux foyers avérés, la ferme expérimentale de l'oie à Coulaures, en Périgord Vert. Le foyer a été repéré pendant le weekend et les 700 oies abattues ce mardi dont un troupeau de reproducteurs qui fournit les œufs et les oisons à la filière oie en Dordogne mais aussi au niveau national.

Selon les deux représentants de la Chambre d'Agriculture en charge du dossier grippe aviaire, la situation est inquiétante et il faut désormais contenir l'épizootie avec "un nouveau zonage". Selon Pierre-Henri Chanquoi, le secrétaire général de la Chambre, les producteurs situés dans un rayon de 20 kilomètres autour d'un foyer devraient pouvoir transporter leurs animaux sains pour les gaver et pour les abattre afin de créer des stocks pour l'hiver et la période estivale. Il s'agit ensuite de mettre en place des "vides sanitaires" très localisés autour des foyers pour permettre la production de reprendre rapidement. Il n'y aura pas de "dépopulation" assure Yannick Frances, "on veut éviter le traumatisme de 2015".

Un nouvel arrêté préfectoral attendu ce mercredi

La préfecture de la Dordogne doit publier ce mercredi un nouvel arrêté après validation du protocole par le Ministère de l'Agriculture. Ce mardi, le vice-président et le secrétaire général déclarent avoir interpellé l'Etat sur les indemnisations attendues par les éleveurs qui ont perdu leur cheptel et leurs animaux "il y a de gros problèmes de trésoreries dans les fermes" rappelle Yannick Frances. "on veut faire valoir les spécificités de la Dordogne, ici nous avons des élevages à taille humaine et ils sont très diffus [...] on était les bons élèves jusqu'à présent, on veut le faire valoir".