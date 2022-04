Grippe aviaire : désormais 52 foyers recensés en moins d'un mois en Dordogne

Sept foyers de plus en deux jours, la préfecture de la Dordogne vient de publier ce mercredi 27 avril un nouveau point de situation sur la propagation de la grippe aviaire en Dordogne. Il y a désormais 52 foyers dans le département, sept de plus par rapport à ce lundi 25 avril. Il s'agit de foyer situés à : Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Maime-de-Peyrerol, Lacassagne, Grun-Bordas, Angoisse et Campsegret. Ces communes sont dans des zones déjà impactées par la grippe aviaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 470.000 volailles abattues

Pour éviter la propagation de l'épizootie (épidémie qui ne concerne que les animaux), 476.699 volailles ont été abattues en Périgord, ce qui représente près de 1.300 tonnes de carcasses envoyées à l'équarrissage.

Il pourrait y avoir deux autres foyers de plus car il y a des soupçons mais des analyses sont en cours pour les confirmer ou non. C'est la pire crise qu'ai connu le Périgord. Par comparaison, en 2015, 15 foyers avaient été détectés.