Grippe aviaire en Deux Sèvres : La zone de contrôle remplacée par des zones de protection et de surveillance

La préfecture prend de nouvelles dispositions suite à la découvertes de cas de grippe aviaire dans les Deux Sèvres à Saint-Sauveur-sur-Bressuire. L’abattage des canards a eu lieu ce mercredi 16 décembre et la préfecture a reçu des résultats définitifs du typage du virus par le laboratoire national de référence. Elle a donc décidé que la zone de contrôle temporaire sera remplacée par une zone de protection rapprochée autour de l’exploitation infectée et une zone de surveillance d’un rayon de 10 km autour de l’exploitation infectée.

La zone de protection comprend la partie Sud de la commune de Bressuire et la partie Nord de la commune de Boismé. La zone de surveillance est constituée des parties Nord de Bresuire et Sud de Boismé et les communes de Clessé, Chanteloup, La Chapelle Saint Laurent, Chiché, Courlay, Faye l’Abesse et Geay.

Des mesures pour les élevages de volailles sous surveillance

Les mesures, qui concernent l’ensemble des élevages de volailles, y compris ceux des particuliers, situés dans le périmètre de 10 km, consistent principalement en :

- l’interdiction d’entrée et de sortie de volaille ;

- l’interdiction d’entrée et de sortie d’œufs et de produits issus de volaille ;

- la limitation des mouvements des personnes et des animaux domestiques ;

- l’interdiction aux véhicules extérieurs aux exploitations ou aux basses-cours de pénétrer sur les exploitations ou propriétés ;

- la désinfection des véhicules autorisés à l’entrée et à la sortie des exploitations ou propriétés.

Pour les élevages professionnels, des dérogations aux entrées-sorties peuvent être accordées par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sous réserve de mesures de précautions particulières. Les demandes doivent être adressées à : ddcspp-alerte-influenza@deux-sevre.gouv.fr.

Par ailleurs dans toute la zone de protection et de surveillance les lâchers de gibier sont interdits tout comme le le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume sont interdits.

Pour rappel, les mesures de protection et de biosécurité à respecter par les professionnels comme par les particuliers (basses-cours) sont consultables sur le site du ministère de l'agriculture.

Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme par la consommation de viande de volailles, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire.

Les Deux Sèvres reste en risque "élevé"

Enfin, le niveau de risque sur tout le territoire national et donc les Deux-Sèvres reste « élevé », ce qui implique que tout propriétaire ou détenteur de volailles et d'autres oiseaux captifs doit continuer de :

- procéder à la claustration de ses animaux, ou leur protection par des filets de tout contact avec des oiseaux sauvages

- réduire les parcours en excluant le contact et la proximité des points d'eau naturels, pour les élevages ayant obtenus une dérogation

- surveiller quotidiennement ses oiseaux et, le cas échéant, signaler sans délai à un vétérinaire tout comportement anormal ou tout signe de maladie de ces derniers.

Les rassemblements d'oiseaux, tels que les foires, marchés et les expositions et le transport des appelants pour le gibier d'eau restent interdits sur tout le département.