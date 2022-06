Grippe aviaire en Dordogne : levée des restrictions dans de nouvelles communes

Trois mois après l'apparition des premiers foyers de grippe aviaires en Dordogne, la situation est "stabilisée" selon la préfecture. Il n'y a pas de nouvelle contamination depuis plusieurs semaines. La préfecture lève donc progressivement les restrictions. 41 communes passent de zone "de surveillance" à zone indemne. Toutes les restrictions sont donc levées.

Une situation "stabilisée"

Les professionnels peuvent de nouveau intégrer des animaux dans leurs élevages, dans le respect des déclarations et de la réglementation en vigueur. La mise en place de caneton et de poussin en provenance d'une zone réglementée nécessite, elle, un laissez-passer. Pour les particuliers, il est de nouveau possible de laisser ses animaux de basses cours à l'air libre.

41 communes en zone indemne

Les comm, Besse, Saint-cernin-de-l'herm, Castelnaud-la-chapelle, Calles-de-belvès, Larzac, Grives, Saint-laurent-la-vallée, Florimont-gaumier, Capdrot, Sainte-foy-de-belvès, Loubejac, Pays de belvès, Daglan, Bouzic 2, Lavaur, Mazeyrolles, Saint-cybranet, Saint martial-de-nabirat, Cenac-et-saint julien, Domme , Grolejac, Veyrignac, Sainte mondane, Nabirat, Saint aubin de nabirat? Saint-julien-d'eymet, Singleyra, Saint-capraise d'eymet, Plaisance, Sadillac, Fonroque, Eymet, Sainte-trie, Teillots et Coubjours.