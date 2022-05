Grippe aviaire : en moyenne deux foyers découverts par jour depuis un mois en Dordogne

Il y a désormais 58 foyers de grippe aviaire en Dordogne. La préfecture de la Dordogne a fait le point ce lundi 2 mai. Il y a deux foyers de plus par rapport à ce vendredi 29 avril. Dans le département, plus d'un demi-million de volailles ont été abattues.

La grippe aviaire continue de se propager en Dordogne. La préfecture annonce ce lundi 2 mai l'existence de 58 foyers dans le département, il y en a deux de plus par rapport au vendredi 29 avril, découverts à Corgnac-sur-l'Isle et à la Chapelle Aubareil. Un autre foyer suspect est en cours d'analyse. Il s'agit de la plus grave crise de grippe aviaire qu'ait connu la Dordogne. En 2015, pour comparaison, 15 foyers avaient été détectés.

Depuis le début de l'épizootie, plus d'un demi-million de volailles ont été abattues, soit 541.039 animaux.