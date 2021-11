Grippe aviaire : le prix du foie gras pourrait augmenter mais "pas plus de 50 centimes la tranche" pour Noël

Le foie gras va-t-il manquer cette année pour les Fêtes ? Les producteurs de gras du Sud-Ouest doivent confiner leurs volailles ou les mettre sous filet, à cause du passage en "risque élevé" de la France vis-à-vis de la grippe aviaire. "La production est moins importante que l'an dernier parce qu'on doit s'adapter aux mesures sanitaires", en diminuant le nombre d'animaux au mètre carré, répond Marie-Pierre Pé, la directrice du CIFOG, l'interprofession du foie gras, invitée de France Bleu Périgord ce mercredi : "Mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de l'année a été fermée pour les restaurants, qui représentent plus de la moitié de nos ventes. Donc il y aura suffisamment de foie gras à Noël, aucune inquiétude de ce côté-là."

Cinquante centimes de plus pour la tranche de foie gras

Est-ce que ça veut dire que le foie gras va coûter plus cher ? Peut-être à la marge, répond la patronne du syndicat des producteurs de gras : "Il est possible qu'il y ait comme chaque année une tension sur le foie cru, puisqu'on est limités en production et encore plus cette année. Il y aura forcément une tension sur les prix si vous l'achetez au 20 décembre".

Pour une tranche de 80 grammes, la hausse de prix ne devrait pas aller au-delà de 50 centimes

Il y a aussi les coûts de production qui augmentent avec le prix des matières premières pour le gavage, notamment le maïs et des céréales, qui augmentent pour tous les éleveurs : "Mais rassurons-nous, pour une tranche de 80 grammes, la hausse de prix ne devrait pas aller au-delà de 50 centimes, je ne pense pas que ce soit un sujet majeur pour le consommateur qui veut passer les fêtes avec du foie gras".

La filière attend une bonne saison festive

Le contexte est meilleur que l'an dernier "à cette heure-ci", assure en tout cas Marie-Pierre Pé. "Nous ne ferons pas face au confinement, à la fermeture des restaurants. On s'apprête à vivre une saison festive avec du partage autour du foie gras". La filière a en revanche de gros problèmes pour trouver de la main d'œuvre pour l'abattage et la mise en conserve, "la reprise d'activité suite au confinement provoque de grosses difficulté pour les abattoirs, les éleveurs, la préparation, or on recrute 20% à 30% d'effectifs en plus à l'approche des Fêtes".