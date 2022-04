Grippe aviaire : la ferme expérimentale de l'oie touchée à son tour en Dordogne

"C'est le fleuron de la filière oie" qui est désormais touché par la grippe aviaire en Dordogne. Un foyer a été découvert le weekend du 16 et 17 avril dernier à la ferme expérimentale de l'oie, gérée par la Chambre d'Agriculture à Coulaures, en Périgord Vert, "c'est un drame pour toute la filière" déclare Pierre-Henri Chanquoi, secrétaire général de la Chambre d'Agriculture.

Les 700 oies ont été abattues ce mardi annonce le vice-président, Yannick Frances "c'est une double peine" car la ferme abritait un troupeau de reproducteurs qui "permettait d'avoir des oisons pour toute la filière et la filière Dordogne représente quasiment l'intégralité de la production nationale".

Cette ferme expérimentale a été créée en 1992, il y a 30 ans. Comme tous les élevages, elle a appliqué les règle de biosécurité "et on est allé au delà et cela n'a pas suffit" affirme le vice-président de la Chambre d'Agriculture. Selon Yannick Frances, il reste en Dordogne "deux troupeaux d'oies reproducteurs" avec des stocks d'œufs et d'oisillons et "tout l'enjeu est désormais de contenir l'épidémie pour les préserver au maximum".