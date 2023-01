Grippe aviaire : les communes du Gard rhodanien touchées à leur tour par des mesures de prévention

Depuis le 1er août 2022, plus de 3 millions d'oiseaux ont été abattus en France à cause de la grippe aviaire. (photo d'illustration)

Un foyer de grippe aviaire ayant été découvert dans un élevage de poules pondeuses de Monteux (Vaucluse), la préfète du Gard prend un arrêté visant à mettre en place une "zone réglementée supplémentaire" de 20 km autour du foyer d'infection. Les communes de Laudun-L’Ardoise, Lirac, Les Angles, Aramon, Montfaucon, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres, Sauveterre, Saze, Tavel et Villeneuve-lès-Avignon font désormais partie de cette zone.

Les principales mesures à respecter

· la mise à l’abri des volailles doit être réalisée dans les établissements commerciaux ou non commerciaux avec protection de leur alimentation et de l’abreuvement ;

· la claustration ou la protection par des filets des oiseaux des établissements non commerciaux (basses-cours, appelant) est obligatoire ;

· l’accès aux exploitations est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage et une désinfection est pratiquée sur les véhicules devant pénétrer dans les zones professionnelles des élevages ou en sortir ;

· des autocontrôles doivent être réalisés dans les élevages de palmipèdes (domestiques ou gibiers) ;

· la surveillance renforcée des établissements commerciaux est systématique, et effectuée par la DDPP ou les vétérinaires sanitaires ;

· les rassemblements d’oiseaux (foires, marchés, expositions) sont interdits ;

· les mouvements de volailles (entrées et sorties) sont interdits sauf dérogation préalable après réalisation d’un audit de biosécurité, ainsi que de dépistages pour les anatidés et les phasianidés (faisans...) ;

· il est mis en place une restriction du transport et de l’utilisation des appelants de gibier d’eau ainsi que l’interdiction du transport hors de la zone et de la commercialisation des gibiers à plumes, chassés dans la zone.

La consommation de viande, de foie gras et d'œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’Homme.