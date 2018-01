La menace d'une nouvelle épidémie de grippe aviaire dans le Sud-Ouest s'éloigne. La période à risque, liée notamment à la migration des oiseaux, est passée. Dès ce lundi, les agriculteurs ne sont plus obligés de faire des tests de dépistage du virus sur leurs canards avant tout déplacement (départ vers une salle de gavage, un abattoir etc.) comme c'était le cas depuis le 15 novembre.

Depuis mi-novembre, la grippe aviaire a été détectée dans seulement deux élevages du Sud-Ouest, à Monbahus, dans le Lot-et-Garonne et Saint-Jean-de-Lier, dans les Landes. C'était une souche du virus faiblement pathogène dans les deux cas.

En cette fin d'année, le département des Landes est resté en risque "négligeable" pour la grippe aviaire. Les canards n'ont donc pas dû rester enfermés entre le 15 novembre 2017 et le 15 janvier 2018 comme lors des deux hivers précédents.

L'hiver se déroule donc sans problème pour l'instant sur le front de la grippe aviaire. Les éleveurs de canards des Landes retrouvent donc peu à peu confiance, même s'ils restent vigilants sur un possible retour du virus.

"Le fait d'avoir fait le vide sanitaire sur la Région, d'appliquer des mesures de biosécurité dans les élevages et au niveau de toute la filière. C'est une satisfaction de voir que le travail paye" Marcel Saint-Cricq, vice-président du CIFOG, Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras.

Les éleveurs de canards des Landes et les professionnels de la filière foie gras reconnaissent que la pression du virus aviaire a été moins forte cet hiver en comparaison aux deux hivers précédents. Mais ils assurent aussi avoir mis un système d'alerte sanitaire qui doit permettre une propagation du virus comme lors de l'hiver 2016. Près de quatre millions de canards avaient dû être euthanasiés dans le Sud-Ouest.

Les syndicats agricoles et le CIFOG s'accordent à dire que les éleveurs, les gaveurs dans les Landes ont pris conscience de la nécessité d'appliquer de strictes mesures de biosécurité pour empêcher le virus de la grippe aviaire d'infecter les exploitations et de se propager.

Tous les éleveurs ont des sas de biosécurité à l'entrée des bâtiments d'élevage assure Isabelle Daugreilh. La vice-présidente nationale du Modef, qui est aussi gaveuse à Montgaillard, explique que les éleveurs désinfectent par exemple leurs matériels, leurs tracteurs pour aller soigner leurs canards.

"Autrefois, on ne savait pas ce que c'était la biosécurité, on en avait jamais entendu parler. Nous avons été informés et formés" Isabelle Daugreilh, gaveuse de canards à Montgaillard