Grippe aviaire : les éleveurs des Pyrénées Atlantiques n'ont toujours pas été indemnisés

Les éleveurs peuvent réinstaller leurs canards depuis la mi-mai mais leur situation financière est difficile. À Vialer, Véziane et Jean-Michel Fortunat attendent toujours de recevoir les indemnités promises par l'Etat.

Véziane et Jean-Michel Fortunat perdent 12.000 euros par mois depuis l'épidémie de grippe aviaire de cet hiver.

Cinq mois après l'épidémie de grippe aviaire, qui les a forcée à vider leur exploitation de 2.000 canards à Vialer, près de Morlàas, Véziane et Jean-Michel Fortunat attendent toujours d'être indemnisés. Depuis la mi-mai, ils sont autorisés à réinstaller des canards mais cela ne compensera pas leurs pertes des cinq derniers mois, qu'ils estiment 12.000 euros par mois. "Personne ne nous a appelés pour nous demander quoique ce soit", se désole Jean-Michel.

Les Fortunat n'ont plus les moyens de financer les études de leur fille à cause des pertes financière liées à l'épidémie de grippe aviaire.

"Ne pas pouvoir payer les études de nos enfants, ça fait mal"

Ils ont interpellé à plusieurs reprise la chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, sans succès : "Cela fait cinq mois qu'ils font des réunions. Il n'en sort rien. Je me demande s'il prennent vraiment conscience de la difficulté dans laquelle nous sommes". Pour le couple d'éleveurs, les seules organisations qui ont été à l'écoute sont la Mutualité sociale agricole (MSA), leur organisme de protection sociale, et leur assureur qui leur a permis d'échelonner leurs échéances.

Le couple n'a plus les moyens de payer les études de leur fille, qui a dû abandonné sa première année de licence d'Histoire à Paris. "Nous on a déjà été formaté à ne presque rien gagner donc on se contente de ce qu'on a mais là de ne pas pouvoir payer les études de nos enfants, ça fait mal", confie Véziane.