Grippe aviaire : les particuliers aussi doivent confiner leurs poules

Les Préfectures de la Drôme et de l'Ardèche rappellent aux particuliers qui possèdent des poules qu'ils doivent les confiner à cause de la grippe aviaire. C'est une obligation que de nombreux habitants ne respectent pas dans les deux départements.

"Les particuliers aussi doivent confiner leurs volailles !". C'est le message que les Préfectures de la Drôme et de l'Ardèche tentent de faire passer aux particuliers. Le nombre de cas de grippe aviaire H5N8 continue de progresser en France. Jeudi 5 janvier, 95 foyers étaient signalés dans le pays, la plupart dans le Gers, essentiellement dans des élevages de canards selon les chiffres officiels. Des centaines de milliers de canards sont en train d'être abattus, dans 150 communes du sud-ouest (Gers, Landes, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques).

Aucun cas n'a pour le moment été signalé en Drôme-Ardèche, mais pour éviter que cela arrive chez nous, les professionnels et les particuliers qui possèdent des volailles ont des consignes strictes à respecter. Les Préfectures exigent que tous ceux qui ont des volailles, même quelques poules dans le jardin, les confinent dans un bâtiment fermé ou posent des filets de protection au dessus des animaux afin que les oiseaux migrateurs porteurs du virus ne puissent pas les contaminer.

"On ne peut pas confiner nos poules !"

Le président du Club Avicole et Ornithologique de la Drôme considère que le filet au dessus des poules n'a aucune efficacité et il n'en a pas installé. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Les professionnels respectent bien les consignes car c'est leur travail qui est en jeu mais de nombreux particuliers ne prennent aucune mesure spécifique" explique Didier Fabre, directeur adjoint de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de la Drôme.

Mais les particuliers comme Serge Dépit, le président du Club Avicole et Ornithologique de la Drôme, considèrent que ces mesures de protection sont inefficaces et trop contraignantes pour lutter contre les risques de grippe aviaire. Ce passionné de poules en près de 70 bêtes, de différentes races, dans son jardin à Soyans dans la Drôme. "J'ai des parcs fermés mais pas de filet au-dessus et mes poules sont mieux dehors il faut qu'elles prennent l'air".

"Le filet ne sert à rien, il faut arrêter avec ces arrêtés !"

"Toutes les mesures de précaution ne sont pas infaillibles, le risque zéro n'existe pas même dans un bâtiment fermé" explique Serge Dépit qui est quand même en train de construire un nouveau bâtiment supplémentaire de 24 mètres carrés avec un toit pour ces poules.

Une amende de 750 euros en cas de non respect des consignes

Serge Dépit sort de temps en temps ses poules dans des parcs fermés, même s'il n'a pas mis en place de filet de protection au -dessus. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Beaucoup de particuliers n'ont pas les moyens de construire des bâtiments pour quelques poules et lorsqu'on a un grand terrain ce n'est pas pratique de mettre un filet" explique Serge Dépit. En Drôme et en Ardèche, de nombreux particuliers n'appliquent pas ces mesures obligatoires. Pourtant, "la contamination peut aller très vite si une volaille est en contact avec un oiseau malade ou même ses excréments" explique Didier Fabre. "Un habitant pourrait aller contaminer le poulailler de son voisin s'il ne change pas de chaussures et ne prend pas les mesures nécessaires".

"La contamination peut être très rapide, tout le monde doit être responsable !"

Didier Fabre rappelle aux particuliers qui ne suivraient pas ces consignes de protection qu'ils risquent une amende de 750 euros et de bien plus grosses pertes financières si leurs volailles contaminaient d'autres élevages.