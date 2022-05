Grippe aviaire : les particuliers du sud Haute-Vienne appelés à respecter les mesures de biosécurité

Les particuliers ont aussi un rôle à jouer pour contenir la grippe aviaire ! Opération communication cette semaine des services vétérinaires de la préfecture de la Haute-Vienne sur le canton de Saint-Yrieix-la-Perche, où un foyer a été avéré il y a deux semaines, dans une exploitation du Chalard.

Pas de nouveaux cas depuis, 45 communes sont à ce jour concernées par des mesures sanitaires, et la préfecture veut sensibiliser au delà des professionnels, les propriétaires de basses-cours. Ceux qui possèdent juste deux ou trois poules dans leur jardin, car l'épizootie peut aussi se transmettre comme ça.

En France, entre 30 et 40 foyers se sont déclarés dans des poulaillers insiste Marie-Pierre Muller. La directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en Haute-Vienne rappelle trois choses essentielles à savoir.

Marie-Pierre Muller, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en Haute-Vienne Copier

Le but est donc notamment de protéger les mangeoires et les abreuvoirs de la faune sauvage, potentiellement porteuse du H5N1. Un virus aux multiples symptômes explique Guillaume Richignac, technicien des services vétérinaires : "Vous pouvez voir le plumage ébouriffé de vos volailles, une baisse de la consommation d'aliment et d'eau et le fait de pondre beaucoup moins."

Un animal malade non détecté va avoir le temps d'en contaminer bien d'autre - Marie-Pierre Muller, DDCSPP de Haute-Vienne

En cas de doute ou de mortalité, mieux vaut donc appeler un vétérinaire. Si le virus arrive sur un autre site du département, "il faut qu'on le détecte le plus vite possible, puisque du fait de sa contagiosité un animal malade non détecté va avoir le temps d'en contaminer bien d'autres. Les particuliers peuvent contribuer à cette réactivité", rajoute Marie-Pierre Muller.

Système D - Bien souvent, les filets anti-grêle des pommiers ont une seconde vie © Radio France - Valérie Mosnier

Les étangs sous étroite surveillance

Outre les basses-cours, les propriétaires d'étangs, les promeneurs et les chasseurs sont aussi invités à signaler les oiseaux morts à l'Office Français de la Biodiversité. Car les plans d'eau sont des lieux de vie privilégiés pour la faune sauvage, comme les oiseaux migrateurs mais aussi les canards, l'une des espèces les plus sensibles à la grippe aviaire.

L'Office Français de la biodiversité attentif aux 1.300 étangs que compte la Haute-Vienne, comme ici au Glandon © Radio France - Valérie Mosnier

En cas de découverte, il ne faut pas toucher l'animal pour éviter de disséminer la maladie et attendre l'intervention d'un professionnel. Les oiseaux retrouvés morts doivent être signalés à l'OFB au 05.55.75.54.38 ou à la fédération des chasseurs au 05.55.01.39.00