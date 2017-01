Grippe aviaire : "on n'a pas de vaccin efficace pour bloquer la circulation virale" pour le Toulousain Jean-Luc Guérin

Alors que la grippe aviaire s'abat à nouveau sur le Sud Ouest, Jean-Luc Guérin qui est professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse estime qu'il existe des trous à combler dans les dispositions sanitaires et qu'à l'heure actuelle, les vaccins ne sont pas assez efficaces.

La vague d'abattage massif des canards vient de débuter dans 150 communes touchées par la grippe aviaire dans le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Un dispositif qui devrait être suffisant pour enrayer cette nouvelle crise de grippe aviaire, c'est en tous cas ce qu'espère Jean-luc Guérin, qui est spécialiste en pathologies aviaires et professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Sur France Bleu Toulouse ce vendredi, il explique que les mesures prises l'an dernier ont été efficaces et qu'il s'agit d'un autre virus cette année.

Des choses à améliorer dans les transports de canards

Jean-Luc Guérin reconnait qu'il y a eu des cas de grippe aviaire véhiculés par les transports de canards d'un endroit à l'autre. Certains syndicats d'agriculteurs dénoncent la multiplication de ces transports dans le modèle industriel actuel où on élève à un endroit et on gave à un autre. Le professeur de l'école nationale vétérinaire de Toulouse estime que des gros efforts ont été faits depuis 2006 et que des mesures sanitaires ont été prises, mais il reste des choses à améliorer :

Il y a des trous dans le dispositif. C'est sur la table. Il va falloir amener des amélioration avant le transport et dans le transport pour faire en sorte de contrôler les risques.

Il faut que les dispositions sanitaires soient cohérentes avec les choix économiques qui sont faits"

Des vaccins ?

Quand on demande à Jean-Luc Guérin si il ne serait pas judicieux de vacciner en amont les canards, plutôt que d'en abattre tous les ans, il explique qu'il existe aujourd'hui des vaccins qui permettent de bloquer la maladie, les symptômes, mais pas le virus lui même.

On n'a pas aujourd'hui de vaccin qui permet de bloquer efficacement la circulation virale

"Du point de vue d'un épidémiologiste, il ne faut pas d'un vaccin qui cache la misère et qui laisse le virus circuler à bas bruit"

Il estime qu'il faut mettre ce dossier sur la table et évaluer les coûts d'une logique vaccinale, mais pour lui, aujourd'hui on n'a pas le bon produit. Jean-Luc Guérin reste toutefois confiant pour l'avenir. Il estime que cette crise reste malgré tout exceptionnelle et que si les bonnes mesures sont prises, on continuera à manger du fois gras du Sud Ouest à l'avenir.

