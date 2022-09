Grippe aviaire au Pays basque : des oiseaux sauvages touchés

La grippe aviaire est de retour au Pays basque mais actuellement elle ne concerne que des oiseaux sauvages. Il s'agit de trois fous de Bassans découverts à Ascain, Ciboure et Saint Jean de Luz. La préfecture a mis en place une zone de contrôle temporaire sur 23 communes du littoral.

La grippe aviaire est de retour au Pays basque. Pour l'instant elle concerne uniquement des oiseaux sauvages : trois fous de Bassans découverts à Ascain, Ciboure et St Jean de Luz. La préfecture des Pyrénées Atlantiques a mis en place une zone de contrôle temporaire sur une vingtaine de communes du littoral. Invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque, Alain Mesplède, le directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations a expliqué ce mercredi qu'il faut "surveiller les élevages avicoles et qu'il n'existe aucun risque pour l'homme".

Pour l'instant, aucun vide sanitaire n'est envisagé. "L'heure est plutôt aux recommandations" lance Alain Mesplède. "Tout usager de la nature qui pourrait être au contact d'oiseaux morts ne doit surtout pas toucher ces animaux. Il faut éviter de transporter le virus via ses chaussures, par exemple. Aussi, il est nécessaire de signaler la présence d'oiseaux morts auprès des mairies". Dernière précaution : les éleveurs doivent surveiller les mangeoires et les abreuvoirs afin qu'ils soient à l'abri de la faune sauvage.

Pour Alain Mesplède, le directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations, l'heure est à la vigilance Copier

Concernant le vaccin réclamé par les syndicats agricoles FDSEA et ELB, et déjà en cours d'expérimentation, notamment dans les Landes, le directeur de la DDPP assure ne toujours pas savoir quand il arrivera dans les Pyrénées Atlantiques. "C'est un des moyens pour lutter, mais je ne sais pas où en est précisément. Il y a un centre de référence qui a été désigné dans tous les cas. Le vaccin ne pourra pas protéger totalement les animaux donc il faut maintenir tous les moyens de lutte et de prévention" a expliqué Alain Mesplède.