Grippe aviaire : pic de chômage partiel dans la filière canard

Cette année, 273 entreprises dans les Landes ont déjà demandé une aide pour recourir au chômage partiel de leurs employés. Près de 2 000 salariés sont concernés, ça devrait coûter au moins six millions d'euros à l'Etat.

La quasi-totalité des entreprises de la filière gras qui ont au moins un salariés dans les Landes ont besoin de réduire ou de suspendre temporairement leurs activités à cause du manque de canards dans les exploitations et du vide sanitaire qui a démarré ce lundi. Le vide sanitaire imposé dans cinq départements du Sud-Ouest dont les Landes et qui va durer jusqu'au 28 mai pour éradiquer l'épidémie de grippe aviaire.

La quasi-totalité des entreprises de la filière gras vont avoir recours au chômage partiel cette année.

Sur les 273 entreprises qui ont besoin d'appliquer du chômage partiel, 2 000 salariés landais sont concernés dont la moitié sont des éleveurs ou des gaveurs. Ça représenterait 750 000 heures de chômage partiel en tout dans le département, et ça coûtera au moins six millions d'euros à l'Etat...

L'aide pour chaque salarié au chômage partiel est d'environ 1.150 euros nets

Chez Pierre Mallet, deux employés au chômage partiel

Sur l'exploitation de Pierre Mallet, le maire de Benquet dans les Landes. Il n'y a plus de canards depuis janvier 2017. Cet éleveur a deux salariés, ils sont au chômage partiel. L'un travaille encore deux tiers de temps, l'autre plus du tout. Les deux sont indemnisés par l'Etat. "Heureusement qu'il y a cette aide, si non pour eux c'est la double peine. Plus de boulot et plus de revenus" explique Pierre Mallet.

Ce salaire leur permet d'assurer le quotidien — Pierre Mallet, le maire de Benquet dans les Landes.

Ce dispositif d'aide pour le chômage partiel joue aussi un rôle d'amortisseur de la crise, selon la chambre de commerce et d'industrie des Landes, il y a eu très peu de licenciements à cause de la grippe aviaire. Moins de dix en 2017.