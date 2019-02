Grippe : pas d'engorgement aux urgences de l'hôpital du Mans

Le Mans, France

Il n'y a pas d'engorgement aux urgences de l'hôpital du Mans à cause de la grippe. L'épidémie sévit en France avec déjà 1.800 morts cet hiver selon l'agence sanitaire Santé publique France. Depuis le début de l'année, l'hôpital du Mans enregistre en moyenne 165 patients par jour aux urgences dont une douzaine pour la grippe. Ces personnes sont pour la plupart réorientées vers les maisons médicales.

A ce jour, on peut donner plusieurs conseils pour éviter la grippe. "Premier conseil : il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner contre la grippe" nous dit le docteur Mathieu Gérain, responsable des hospitalisations de jour aux urgences de l'hôpital du Mans. "Le pic épidémique n'est pas encore atteint. Et il faut savoir qu'il faut compter sur un délai d'environ quinze jours pour que la vaccination soit efficace. Deuxième conseil : il faut ensuite éviter d'entrer en contact avec des patients qui sont déjà diagnostiqués ou qui ont les symptômes. Et puis enfin troisième conseil , pour ceux qui sont malades : il est recommandé d'éternuer ou de tousser dans son coude et de se moucher avec des mouchoirs jetables".

Et puis bien sur, ça paraît logique, mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'y pensent pas : éviter d'aller rendre visite à vos proches à l'hôpital si vous avez la grippe.

Eviter de rendre visite à vos proches à l'hôpital si vous avez la grippe © Radio France - Christelle Caillot

"Depuis le début de l'année, nous avons enregistré une moyenne de 165 patients par jour" ajoute docteur Mathieu Guérain, responsable des hospitalisation de jour aux urgences de l'hôpital du Mans. "Ce n'est pas plus que les autres années et pour la grippe nous avons environ une douzaine de patients par jour. La plupart sont réorientées vers les maisons médicalisées. Actuellement le délai d'attente aux urgences est d'environ deux à trois heures. Nous recommandons aux patients d'aller plutôt vers leur généralistes, les maisons médicalisées et la nuit et les week-end d'appeler le 116.117".

Jean-Yves est venu avec sa femme de Rouillon aux urgences. Suite à une grippe, il souffre d'une infection respiratoire : "c'est mon médecin généraliste de Rouillon qui m'a envoyé aux urgences; je vais faire une radio des poumons et une prise de sang. Là, ça fait trois quarts d'heure que j'attends. C'est long, mais je ne me plains pas".