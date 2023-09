Gros bug sur le stationnement payant à Carnon : certains résidents abonnés reçoivent des PV en série

Mauvaise surprise ! De nombreux habitants de Mauguio-Carnon ont reçu, depuis le début de la semaine, des dizaines de contraventions dans leurs boîtes aux lettres. Le motif ? Ils n'auraient pas payé le stationnement, comme c'est obligatoire depuis le mois de juin . Mais ils sont pourtant abonnés et donc dans les règles.

ⓘ Publicité

Monique habite près du port de Carnon. Depuis lundi elle a reçu pour 1.000 d'euros d'amendes. "Lundi dernier, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai découvert douze enveloppes. J'étais un peu surprise, un peu en colère. Alors j'ai pris mes enveloppes et je suis allé à la police. Il y avait deux personnes qui étaient dans la même situation que moi ! On m'a dit que j'étais bien enregistré, que j'avais bien payé, qu'il y avait une erreur et que le nécessaire avait été fait pour annuler les PV."

loading

La mairie évoque des erreurs de saisie des plaques d'immatriculation

Monique a pourtant continué à recevoir des PV tout au long de la semaine. "On m'a dit qu'au total j'en avais 28 !", explique-t-elle. Alors pourquoi une telle avalanche ? Toutes les contraventions dressées depuis début juin ont été envoyées cette semaine. Mais ça n'explique pas pourquoi des gens qui sont en règle les reçoivent. La mairie indique qu'il y a eu des erreurs de saisie des plaques d'immatriculation lors de l'édition des abonnements.

Mais les explications divergent. À certaines personnes, on a évoqué un bug informatique, à d'autres une erreur d'année de l'abonnement, prévu pour 2025 et non 2023 par exemple. Marie-Jo a aussi reçu un PV, elle a eu une autre explication : "Il y aurait un problème de synchronisation entre le fichier central et les tablettes que les policiers utilisent sur le terrain".

loading

La mise en place a été "bâclée, faîte trop vite et mal préparée"

Cette affaire fait en tout cas beaucoup parler dans la station. "Le stationnement payant ça a été fait trop vite, sans que tout soit prêt", regrette Marie-Jo. "Ils n'ont même pas vérifié que tout fonctionnait correctement, c'est bâclé !", cinglent d'autres habitants.

La mairie de Mauguio-Carnon assure que les dossiers sont repris individuellement et que les personnes concernées par des erreurs vont être averties. Elle insiste sur le fait que les personnes victimes ne paieront pas les amendes. Elle refuse en revanche de communiquer le nombre de personnes concernées.

loading