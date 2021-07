Gros coup dur pour le Festival d'Avignon avec l'obligation du pass sanitaire dès le 21 juillet

L'annonce d'un pass sanitaire obligatoire pour les lieux de culture à partir du 21 juillet est un vrai coup dur pour le festival In et Off d'Avignon

Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi soir à l'issue d'un conseil sanitaire plus tôt dans la journée pour présenter les nouvelles mesures anti-Covid à mettre en oeuvre, alors que le variant Delta se propage rapidement en France et les contaminations sont en hausse.

Pass sanitaire étendu aux lieux de loisirs et de culture

Le pass sanitaire sera étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet, annonce le président. Pour les plus de 12 ans, "il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent".

Pour le Festival d'Avignon, l'annonce d'Emmanuel Macron est un vrai coup dur. Pour certains directeurs de théâtre, c'est synonyme de fin du festival, le Off se termine le 31 juillet. Pour le In, qui se finit le 25 juillet, jusqu'à présent, le pass sanitaire était demandé aux spectateurs de la Cour d’honneur du Palais des papes, seul lieu amené à accueillir plus de 1000 personnes. En dehors de la Cour d’honneur du Palais des papes, aucun autre justificatif que votre billet n'était demandé.

Un pass pour tous les lieux de plus de 50 personnes

D'après les dernières annonces du Président, un pass sanitaire sera exigé dès le 21 juillet pour tous les lieux rassemblant plus de 50 personnes. De nombreux spectacles programmés dans le In et le Off seront donc sous le coup de ces nouvelles règles.

On le rappelle, pour avoir un pass sanitaire, il faut :

La preuve d'un test négatif de moins de 48h

Le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois

La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet : deux semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou deux semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

Spirou et Wave Island fortement impactés

Pour le Vaucluse, les grands parcs d'attraction comme Spirou ou Wave Island à Monteux sont aussi impactés. Les conséquences d'un pass sanitaire obligatoire devraient avoir des conséquences importantes sur la fréquentation de ces parcs de loisirs déjà fortement impactés par la crise sanitaire.

Les restaurants, les centres commerciaux...

A partir du mois d'août, la France imposera ce pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars, longs trajets et établissements médicaux. Cela concernera les clients, les usagers et les salariés. "En fonction de l'évolution de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités."