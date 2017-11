Gros malaise à l'EHPAD de Neuville aux Bois

Pour la 2ème fois en un mois, une partie des personnels de l'EHPAD de Neuville aux Bois a débrayé ce mardi. Les personnels dénoncent un sous effectif permanent, des arrêts maladie à répétition. Tous ont le sentiment de ne pas s'occuper, comme il faudrait, des 190 résidents.

A l'appel de la CFDT, une soixantaine d'agents de l'EHPAD de Neuville aux bois, la maison de retraite de l'hopital Pierre Lebrun, a débrayé ce mardi durant un peu plus d'une heure. Infirmières , aides soignantes, simples agents, ils dénoncent tous un malaise grandissant au sein de l'établissement. Il y a 2 ans, l'EHPAD de Neuville avait obtenu 7 postes supplémentaires après négociations avec l'Agence Régionale de Santé et le département. Mais, ça n'a visiblement pas suffi à soulager les équipes. Elles voient arriver des personnes de plus en plus âgées et dépendantes. " On a une charge de travail plus importante" explique Marylin, aide soignante. " On essaie de faire le maximum pour ces personnes mais on n'a pas toujours les moyens ni le temps".

" On rentre chez nous et on a l'impression qu'on fait de la maltraitance

Ces derniers mois, la situation s'est encore dégradée avec une multiplication des arrêts maladie. L'EHPAD de Neuville vient aussi de perdre 3 de ses 11 emplois aidés. " On court partout et on a toujours l'impression de mal faire notre travail" avoue, Anna, agent hospitalier à Neuville depuis plus de 20 ans. " On rentre le soir chez nous et on a l'impression qu'on fait de la maltraitance" ajoute cette salariée. " Dire tout le temps aux résidents, qu'on n'a pas le temps, c'est dur !"

Les salariés se sont rassemblés sous les fenêtres de la direction © Radio France - Patricia Pourrez

Pour la CFDT, qui a lancé ce mouvement de grogne, il faut que la direction réagisse vite. " Nous, ce qu'on espère, c'est une aide ponctuelle sur la fin de l'année" explique Phillipe Servoin, le délégué CFDT du Centre hospitalier Pierre Lebrun. Pour lui, il y a urgence, " les personnels sont usés et en train de s'écrouler".

Le directeur du site, qui a rencontré très brièvement la presse, reconnait que " la situation est tendue mais pas plus que dans les autres Ehpad du Loiret".