Gros orage et fortes pluies au nord de Montpellier

Des trombes d'eau se sont abattues ce mardi à la mi journée sur plusieurs communes au nord de Montpellier. Il est tombé plus 100 millimètres de pluie en trois quarts d'heure à Saint-Gély-du-Fesc, 150 millimètres depuis le début de l'événement. La mairie a fermé plusieurs rues et routes pendant ce violent épisode pluvio-orageux en raison du ruissèlement.

Il y a eu jusqu'à 1m50 d'eau au niveau du quai de chargement du centre commercial Intermarché, un faux plafond du magasin est tombé sans faire de victime, précisent les pompiers de l'Hérault.

À Saint-Clément-de-Rivière, les enfants de l'école maternelle ont été transférés dans l'école élémentaire, les terrains de tennis sont inondés.

Cet épisode orageux est toujours actif sur ce secteur ce mardi en début d'après-midi et se déplace très lentement vers l'est de l'Hérault.

L'Hérault et le Gard sont en vigilance orange aux orages, pluies et inondations au moins jusqu'à ce mercredi matin. Météo France évoque dans son dernier bulletin la possibilité que la vigilance soit prolongée mercredi en raison "d'un risque orageux bien plus net".